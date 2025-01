OSN overuje informácie o poprave 62 ukrajinských zajatcov

Ženeva 8. januára (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) tvrdí, že má hodnoverné informácie o poprave 62 ukrajinských zajatcov príslušníkmi ruských ozbrojených síl. Podľa jeho stredajšej správy zomreli pri 19 rôznych incidentoch od začiatku septembra do konca novembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



OHCHR uviedol, že hoci ide o informácie od dôveryhodných zdrojov, každú jednu nezávisle overuje a k záverom dospeje až po rozhovoroch so svedkami a po získaní jednoznačných dôkazov.



Podľa úradu so sídlom v Ženeve je jasne zdokumentovaných päť prípadov, ktoré si vyžiadali 15 úmrtí. Patrí medzi ne aj poprava, ktorá bola vykonaná západne od Mykolajivky v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Na videozázname je vidieť, ako ruskí vojaci strieľajú na zjavne neozbrojených ukrajinských zajatcov, ktorí padajú na zem.



Námestníčka vysokého komisára OSN Nada Al-Nashifová vo vyhlásení vyjadrila hlboké znepokojenie nad "výrazným nárastom dôveryhodných obvinení" z popráv ukrajinských vojakov, ktorých zajala ruská armáda.



OHCHR tiež od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zdokumentoval smrť viac než 12.300 civilistov. Zranenia utrpelo viac než 27.800 ľudí. Úrad OSN podotkol, že skutočné údaje sú pravdepodobne oveľa vyššie.