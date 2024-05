OSN označila krok izraelskej vlády voči agentúre AP za šokujúci

New York 21. mája (TASR) - Rozhodnutie izraelskej vlády stiahnuť živé vysielanie tlačovej agentúry Associated Press (AP) o Pásme Gazy je "šokujúce". Uviedol to v utorok hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Predstavitelia izraelského ministerstva komunikácií v utorok pri hraniciach s Pásmom Gazy zhabali kameru a zastavili priamy prenos tlačovej agentúry AP. Ako dôvod uviedli porušenie nového opatrenia izraelskej vlády o zastavení činnosti spravodajskej televízie al-Džazíra v Izraeli.



Al-Džazíra patrí medzi tisíce klientov, ktorí majú prístup k živému vysielaniu agentúry AP a ďalších spravodajských organizácii. AP utorkové konanie izraelskej vlády odsúdila.



"Úprimne povedané, je to dosť šokujúce," povedal Guterresov hovorca Stéphane Dujarric. Agentúra AP by podľa jeho slov mala mať "možnosť vykonávať svoju prácu slobodne a bez akéhokoľvek obťažovania".



Krok izraelského kabinetu voči agentúre AP odsúdila aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). "Po zákaze al-Džazíry sa Izrael vrhá na AP. RSF odsudzuje zabavenie kamery tlačovej agentúry a vypnutie jej živého vysielania, ktoré zobrazovalo pohľad na Gazu... ide o nehoráznu cenzúru," uviedla organizácia vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.



Nemenovaný predstaviteľ administratívy prezidenta USA Joea Bidena pre AP povedal, že Washington požiadal kanceláriu izraelského premiéra, aby vrátila vybavenie zabavené agentúre Associated Press a odvolala blokovanie vysielania záberov na Pásmo Gazy z izraelského územia.