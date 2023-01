OSN: Pakistan musí skoncovať s nútenými sobášmi a konverziami na islam

Ženeva 16. januára (TASR) - Odborníci OSN pre oblasť práva v pondelok vyjadrili poľutovanie nad situáciou v Pakistane, kde došlo k nárastu únosov, nútených sobášov i konverzií dievčat z náboženských menšín na islam. Experti vyzvali pakistanskú vládu, aby takéto praktiky urýchlene zastavila, informovala agentúra AFP.



"Sme veľmi znepokojení, že takéto manželstvá a konverzie sa uskutočňujú pod hrozbou násilia voči týmto dievčatám a ženám alebo ich rodinám," uviedli experti.



Ide o skupinu približne desiatich nezávislých odborníkov OSN na právo zahŕňajúcu osobitných spravodajcov OSN pre predaj a sexuálne vykorisťovanie detí, pre súčasné formy otroctva, pre násilie páchané na ženách a pre otázky menšín. Vymenovala ich síce Rada OSN pre ľudské práva, ale nehovoria v mene OSN, upozornila AFP.



Vo svojom hodnotení situácie v Pakistane odborníci hovorili o prípadoch, keď pakistanský súdny systém fakticky napomáha páchanie trestných činov na dievčatách a mladých ženách z náboženských menšín, a to "tým, že bez kritického preskúmania prijíma falošné dôkazy".



Mnohé únosy dievčat a ich násilný vydaj za - často - oveľa staršieho muža označujú polícia či súdy za "manželstvá z lásky."



Odborníci poukázali i na to, že únoscovia často "nútia svoje obete podpísať dokumenty, ktoré falošne potvrdzujú, že sú plnoleté na uzavretie manželstva, ako aj to, že sa vydali a konvertovali na základe svojej slobodnej vôle".



"Tieto dokumenty polícia uvádza ako dôkaz, že k žiadnemu trestnému činu nedošlo."



Odborníci vo svojom stanovisku trvajú na tom, že je nevyhnutné, aby všetky obete - bez ohľadu na svoje náboženské vyznanie - mali zabezpečený prístup k spravodlivosti a rovnakú ochranu pred zákonom.