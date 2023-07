OSN: Pandémiu AIDS je stále možné ukončiť do roku 2030

Ženeva 13. júla (TASR) - Organizácia spojených národov v štvrtok vyhlásila, že ukončenie pandémie choroby AIDS je stále možné do roku 2030. Bude to však závisieť od politickej vôle a výšky investícií, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Úspech je možné dosiahnuť... ešte v tomto desaťročí," uviedla riaditeľka programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyimová s odkazom na snahy o ukončenie celosvetového šírenia tohto ochorenia. OSN si už v roku 2015 vytýčila cieľ ukončiť pandémiu AIDS do roku 2030.



Riaditeľka UNAIDS poznamenala, že ukončenie pandémie AIDS je predovšetkým politickým a finančným rozhodnutím. Podľa nej je to príležitosť pre svetových lídrov, aby si ich "pamätali ako tých, ktorí zastavili najsmrteľnejšiu pandémiu".



Byanyimová však navrhla spôsoby, ako spomínaný cieľ dosiahnuť: financovaním prevencie a liečby vírusu HIV založenej na dôkazoch, integrácie zdravotníckych systémov, nediskriminačných zákonov, rodovej rovnosti a silných komunitných sietí.



Finančné prostriedky na boj s vírusom HIV sa vlani znížili na 20,8 miliardy dolárov, čo je približne rovnaká úroveň ako v roku 2013. To je oveľa menej ako 29,3 miliardy dolárov, ktoré sú podľa OSN potrebné na tento účel do roku 2025, pripomína AFP.



Najväčší pokrok v prevencii vírusu HIV zaznamenali krajiny a regióny, ktoré na tento účel venujú najväčšie množstvo peňazí. Ide najmä o štáty východnej a južnej Afriky, kde sa počet nových prípadov nákazy HIV od roku 2010 znížil o 57 percent.



Botswana, Svazijsko, Rwanda a Tanzánia už dosiahli tzv. cieľ 95-95-95: 95 percent ľudí žijúcich s HIV pozná svoj zdravotný stav; 95 percent ľudí, ktorí vedia, že majú HIV, dostáva antiretrovirálnu liečbu; a u 95 percent ľudí, ktorí sa liečia, dochádza k potlačeniu vírusu.



Ďalších 16 krajín, vrátane ôsmich v regióne subsaharskej Afriky, sa blížia k dosiahnutiu tohto cieľa.



V správe publikovanej vo štvrtok UNAIDS tvrdí, že pred dvomi desaťročiami sa celosvetová pandémia AIDS sa zdala byť nezastaviteľná: každý rok sa vírusom HIV nakazilo viac ako dva a pol milióna ľudí a ochorenie si ročne vyžiadalo dva milióny životov. V súčasnosti je však situácia výrazne odlišná.



V roku 2022 podľa UNAIDS žilo na celom svete 39 miliónov ľudí s vírusom HIV, z ktorých takmer 30 miliónov malo prístup k antiretrovirálnej liečbe. Medzi tými, ktorým táto liečba chýba, je viac ako 600.000 detí. Prístup k terapii sa od roku 2007 však zvýšil takmer štvornásobne.



V správe UNAIDS sa ďalej uvádza, že počet úmrtí súvisiacich s AIDS sa znížil o 69 percent v porovnaní s rokom 2004, keď dosahoval najvyššiu úroveň. Vlani sa vírusom HIV nakazilo vyše milióna ľudí, čo predstavuje pokles o takmer 60 percent oproti roku 1995.