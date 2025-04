OSN: Pedersen kritizoval stupňujúce sa útoky Izraela v Sýrii

Ženeva 3. apríla (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen odsúdil vo štvrtok čoraz intenzívnejšie útoky Izraela na túto krajinu a upozornil, že destabilizujú Sýriu v náročnom období. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Pedersen vo vyhlásení odsúdil „opakovanú a zintenzívňujúcu sa sa vojenskú eskaláciu zo strany Izraela v Sýrii vrátane leteckých úderov, ktoré údajne vyústili do civilných obetí“.



„Takéto akcie podkopávajú snahy o vybudovanie novej Sýrie, v ktorej by bol mier - takisto aj v celom regióne - a destabilizujú Sýriu v tomto citlivom období,“ upozornil.



Vyjadrenia Pedersena prišli po tom, čo Sýria vo štvrtok obvinila Izrael z destabilizácie v dôsledku náletov na vojenské ciele v Sýrii, ako aj po pozemnom vpáde, ktorý si vyžiadal 13 obetí na životoch, pripomína AFP.



Samotný Izrael tvrdí, že reagoval na paľbu zo strany sýrskych ozbrojencov, a varoval dočasného sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, že v prípade ohrozenia bezpečnosti Izraela bude vystavený vážnym dôsledkom.



Od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada islamistickými povstalcami koncom minulého roka uskutočnil Izrael rozsiahle bombardovanie vojenských cieľov v Sýrii. Podnikol tiež pozemný prienik na územie južnej Sýrie v snahe udržať jednotky novej sýrskej vlády ďalej od spoločných hraníc.



Pedersen vo štvrtok vyzval Izrael, aby „ukončil tieto útoky, ktoré môžu vyústiť do závažných porušení medzinárodného práva, rešpektoval suverenitu Sýrie a existujúce dohody a prestal s jednostrannými akciami“.



Zároveň na všetky strany apeloval, aby „uprednostnili diplomatické riešenia a dialóg s cieľom riešiť bezpečnostné otázky a zabrániť ďalšej eskalácii“.