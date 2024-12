OSN: Pedersen v Sýrii vyzval na spravodlivosť miesto pomsty

Damask 15. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen vyzval v nedeľu na uprednostnenie "spravodlivosti a zodpovednosti" miesto pomsty po zvrhnutí dlhoročného lídra Bašára Asada v krajine. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Potrebujeme byť svedkami spravodlivosti a zodpovednosti za zločiny. Potrebujeme tiež zabezpečiť, aby sa to dialo prostredníctvom vierohodného súdneho systému a bez pomsty," povedal Pedersen, ktorý v nedeľu pricestoval do sýrskej metropoly Damask.



Zvrhnutý prezident Asad ušiel z krajiny minulý víkend po 11-dňovej ofenzíve sýrskych vzbúrencov vedených islamistami zo skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorí napokon dobyli Damask. Skončila sa tak viac než 50-ročná brutálna vláda klanu Asadovcov v Sýrii, píše AFP.



Podľa Pedersena je zmena po páde Asadovho režimu v Sýrii nesmierna a "prirodzene so sebou nesie veľké nádeje". "Všetci sme si však vedomí toho, že je pred nami ešte množstvo výziev. Takže to musíme robiť správne už od samého začiatku," upozornil.



Pedersen tiež v Damasku vyzval na rýchle ukončenie sankcií, ktoré uvalili na sýrsky režim Spojené štáty, Európska únia i ďalšie krajiny v súvislosti s brutálnymi represáliami Asada voči pokojným protivládnym protestom v roku 2011, čo neskôr vyústilo do krvavej občianskej vojny v krajine,



V dôsledku tohto konfliktu zahynulo takmer pol milióna ľudí a z polovice predvojnovej 23-miliónovej populácie krajiny sa stali vysídlenci.



HTS je Spojenými štátmi označená za teroristickú skupinu, čo by mohlo taktiež komplikovať snahy o rekonštrukciu krajiny, predstavitelia vo Washingtone však už naznačili, že administratíva dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena zvažuje odstránenie tohto označenia.



Dočasná vláda v Sýrii bude zrejme úradovať do marca 2025, doposiaľ však nie je bezprostredne jasný proces, ktorým ju nahradí nová stála administratíva, spresňuje agentúra AP.