OSN: Piatim miliónom ľuďom v Sudáne hrozí potravinová neistota

New York 16. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok vyzvala bojujúce frakcie v Sudáne, aby umožnili dodávky humanitárnej pomoci pre obyvateľov krajiny a zabránili tak hroziacemu "katastrofálnemu" nedostatku potravín. Informovala o tom agentúra AFP.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v liste pre Bezpečnostnú radu OSN varoval, že približne 18 miliónov Sudáncov v súčasnosti čelí akútnej potravinovej neistote, pričom takmer 5 miliónov ľudí v niektorých častiach krajiny by mohlo skĺznuť do katastrofálnej potravinovej neistoty v najbližších mesiacoch.



V liste sa taktiež uvádza, že vážnou podvýživou trpí takmer 730.000 sudánskych detí.



Svetový potravinový program (WFP) v tejto súvislosti varoval, že vojna v Sudáne môže "vyvolať najväčšiu hladovú krízu na svete".



V apríli minulého roka vypukla v Sudáne vojna medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Vyžiadala si už tisíce životov, desaťtisíce zranených a približne osem miliónov utečencov a vysídlencov, z ktorých zhruba polovicu tvoria deti.



Približne 25 miliónov ľudí, čo je viac než polovica celej populácie Sudánu, je zároveň v dôsledku vojny odkázaných na humanitárnu pomoc.



Humanitárne organizácie už niekoľko mesiacov upozorňujú, že v dôsledku sťaženého prístupu humanitárnej pomoci a nedostatku finančných prostriedkov hrozí v Sudáne hladomor.