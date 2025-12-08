< sekcia Zahraničie
OSN: Plán humanitárnej pomoci ovplyvnila apatia darcov financií
Autor TASR
Ženeva 8. decembra (TASR) - Riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v pondelok predstavil plán humanitárnej pomoci na rok 2026. Medzinárodné spoločenstvo obvinil z „apatie“ v súvislosti s nedostatkom financií na podporu ľudí v najohrozenejších častiach sveta. Niektorí politici sa podľa Fletchera dokonca „znižovaním pomoci chvália,“ informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Žijeme v dobe brutality, beztrestnosti a ľahostajnosti,“ vyhlásil Fletcher a odsúdil „krutosť, intenzitu zabíjania, úplné ignorovanie medzinárodného práva a hrôzostrašnú úroveň sexuálneho násilia“ počas roku 2025.
Cieľom OCHA je získať najmenej 23 miliárd dolárov na pomoc 87 miliónom ľudí v regiónoch ako je Pásmo Gazy, Ukrajina, Sudán, Haiti či Mjanmarsko.
AFP uvádza, že OCHA by chcel v ideálnom prípade vyzbierať až 33 miliárd dolárov na pomoc 135 miliónom ľudí v budúcom roku. To nebude ľahké dosiahnuť vzhľadom na zníženie zahraničnej pomoci zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Fletcher v pondelok vyjadril nádej, že Washington ocení prijaté opatrenia na zefektívnenie dodávok pomoci, svoje rozhodnutie prehodnotí a „obnoví záväzok“ pomáhať.
OSN sa podľa AFP domnieva, že núdzovú pomoc potrebuje asi 240 miliónov ľudí vo vojnových oblastiach, ľudí trpiacich epidémiami alebo obetí prírodných katastrof a klimatických zmien.
„Svet minulý rok minul 2,7 bilióna dolárov na obranu – na zbrane a výzbroj. A ja žiadam len niečo málo cez jedno percento z tejto sumy,“ dodal Fletcher.
