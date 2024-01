Úrad OSN: Plánovaná americká poprava dusíkom by mohla byť mučením

Washington 16. januára (TASR) – Plánovaná poprava muža v americkom štáte Alabama, pri ktorej má byť použitý nový spôsob usmrtenia pomocou dusíka, by mohla byť mučením. Vyplýva to z utorkového vyhlásenia Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Prvým takto popraveným v americkom štáte Alabama má byť 58-ročný Kenneth Eugene Smith odsúdený na smrť za vraždu v roku 1988. Plánovaný termín popravy je 25. januára. Smith má plyn inhalovať cez tvárovú masku, až kým nezomrie pre nedostatok kyslíka.



Hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová v utorok vo švajčiarskej Ženeve vyhlásila, že americké úrady by namiesto vymýšľania nových spôsobov popravy mali od trestu smrti úplne upustiť. OHCHR podľa jej slov nepozná žiadny prípad popravy vykonanej plynným dusíkom.



Dusíkom sa zvyknú usmrcovať zvieratá, americký veterinárny zväz pri veľkých zvieratách odporúča aj podanie sedatív. Pri Smithovej poprave však sedatíva nie sú plánované.



"Máme vážne obavy z toho, že Smithova poprava by za daných okolností mohla porušovať zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu spolu s jeho právom na efektívne nápravné prostriedky," vyhlásila Shamdasaniová.



Smithovi právnici podali proti poprave plynným dusíkom už niekoľko námietok, neuspeli však.



Prvý pokus o Smithovu popravu v roku 2022 zlyhal, pretože sa mu do ruky nepodarilo zaviesť kanylu na vstreknutie smrtiacej látky. Strávil niekoľko hodín pripútaný na popravčom stole a potom ho odviedli späť do cely.