OSN po kritike zo strany USA bráni Európu v otázke ľudských práv
Autor TASR
Ženeva 10. decembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk reagoval v stredu na kritiku, ktorú na adresu Európy vyslovila administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pre kontinent bola podľa Türka výrazným prínosom práve podpora a ochrana ľudských práv, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Trump nedávno vyhlásil, že Európa je v rozklade a na jej čele sú slabí lídri. Jeho administratíva tiež pri zverejnení stratégie národnej bezpečnosti USA v časti venovanej Európe uviedla, že migračná politika kontinentu „vytvára konflikty, cenzúru slobody prejavu a potláča politickú opozíciu“.
Türk však v stredu na tlačovej konferencii v Ženeve nástojil na tom, že Európa v oblasti ľudských práv dosiahla výrazné úspechy. Európa podľa neho vytvorila systém ľudských práv, ktorý je „jedným z najsilnejších na svete“.
„Čo sa týka slobody prejavu, je úplne jasné, že má svoje hranice, pokiaľ ide o nenávistné prejavy, škodlivé dezinformácie a podnecovanie k násiliu,“ upozornil Türk.
Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári tohto roka vyostrili v niekoľkých oblastiach - od zblíženia USA s Ruskom až po otvorenú podporu, ktorú Spojené štáty prejavili krajne pravicovým stranám v Európe, pripomína AFP.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti americkej stratégie národnej bezpečnosti sú „z európskeho hľadiska pre nás neprijateľné“.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva na tlačovej konferencii v Ženeve zároveň upozornil, že jeho úrad funguje „v režime prežitia“ v dôsledku veľkého obmedzenia financovania od svetových darcov, kým miera porušovania práv a potreby v oblastiach postihnutých konflitkmi stúpajú, píše agentúra Reuters.
„Naše zdroje boli znížené spolu s financovaním organizácií pre ľudské práva – a to aj na miestnej úrovni – po celom svete. Sme v režime prežitia,“ povedal novinárom šéf Úradu OSN pre ľudské práva (OHCHR).
OHCHR má tento rok o 90 miliónov dolárov menej finančných prostriedkov, než by na svoj chod potreboval, čo viedlo k prepusteniu 300 zamestnancov s priamym dosahom na prácu úradu, povedal Turk.
Základná práca úradu musela byť podľa neho v dôsledku tejto situácie obmedzená, a to aj v Kolumbii, Konžskej demokratickej republike, Mjanmarsku, Tunisku a ďalších krajinách.
