OSN po Putinovej návšteve Mongolska signatárom: Dodržiavajte zmluvy

New York 4. septembra (TASR) - Hovorca Organizácie spojených národov (OSN) Stéphane Dujjaric v utorok pripomenul signatárom medzinárodných zmlúv, že ich musia dodržiavať. Nepriamo tak reagoval na tohtotýždňovú návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Mongolsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Na Putina je Medzinárodným trestným súdom (ICC) vydaný zatykač v súvislosti s vojnovými zločinmi na Ukrajine. Mongolsko uznáva jurisdikciu tohto súdu a za normálnych okolností malo Putina zatknúť a vydať.



"Krajiny, ktoré podpíšu medzinárodné dokumenty, majú voči nim určité záväzky," reagoval Dujjaric na otázku ohľadom Putinovej návštevy, priamo sa k nej však nevyjadril, píše DPA.



Odborníci považovali zatknutie šéfa Kremľa za veľmi nepravdepodobné vzhľadom na hospodársku závislosť Mongolska od Ruska a susednej Číny. Mongolsko nereagovalo ani na výzvy zo strany Ukrajiny, aby Putina zatklo.



Od vydania zatykača išlo o prvú návštevu ruského prezidenta krajiny, ktorá je členom ICC. Podľa Rímskeho štatútu, ktorým sa ICC riadi, sú jeho členské krajiny povinné konať na základe zatykača, ak sa daná osoba nachádza na ich území. ICC však na to nemá vytvorený žiadny vynucovací mechanizmus.



ICC vydal vlani v marci medzinárodný zatykač na Putina i na ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú. Podľa súdu existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že obaja sú zodpovední za nezákonné deportácie obyvateľstva vrátane detí z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska, čo sa považuje za vojnový zločin.



Zatknúť Putina v roku 2023 odmietla aj Juhoafrická republika, v ktorej sa Putin plánoval zúčastniť na summite štátov BRICS. Od návštevy krajiny však napokon upustil a na schôdzke ho zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.