OSN: Po zastavení pomoci z USA zomrie v Afganistane o 1200 žien viac

Ženeva 4. februára (TASR) - Škrty v zahraničnej pomoci Spojených štátov by mohli spôsobiť, že do roku 2028 v Afganistane zomrie na následky komplikácií s tehotenstvom a pôrodom o 1200 žien viac. V utorok pred tým varoval Populačný fond OSN (UNFPA). TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Pochopiteľne, sme znepokojení z tohto značného rozpočtového škrtu," povedal regionálny riaditeľ UNFPA pre Áziu a Tichomorie Pio Smith. Podľa neho medzi rokmi 2025 a 2028 v Afganistane bez finančnej podpory USA nechcene otehotnie aj 109.000 žien.



Americký prezident Donald Trump po svojej inaugurácii podpísal dekrét, ktorým na 90 dní pozastavil všetku zahraničnú pomoc poskytovanú Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID). Výnimky udelil len pre potravinovú pomoc, no pracovníci humanitárnych organizácii upozorňujú, že vplyv tohto rozhodnutia už teraz pociťujú najzraniteľnejšie skupiny ľudí vo svete.



Podľa UNFPA príspevky USA pomohli len v roku 2023 zabrániť takmer 4000 úmrtiam tehotných žien na celom svete. Smith priznal, že zníženie pomoci s nástupom Trumpa fond očakával, no nie v takomto rozsahu.



UNFPA podľa vlastných vyjadrení poskytuje pomoc v oblastiach sexuálneho a reprodukčného zdravia vo viac ako 150 krajinách a snaží sa predchádzať úmrtiam matiek, ukončiť rodovo podmienené násilie a zabezpečiť prístup k plánovanému rodičovstvu.