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OSN: Po zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných vyše 50.000 ľudí
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok.
Autor TASR
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Caracas 26. júna (TASR) - Po dvoch zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných viac než 50.000 ľudí, uviedol v piatok pre agentúru AFP riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher. Otrasy z noci na štvrtok si podľa predchádzajúcich vyjadrení vlády vyžiadali najmenej 589 obetí a takmer 3000 zranených. Počet mŕtvych podľa Fletchera pravdepodobne výrazne stúpne. Informuje o tom TASR.
Počet 50.000 nezvestných osôb uvádzala predtým počas dňa aj webová stránka vytvorená s cieľom nájsť ich.
„Ide o veľmi, veľmi zložitú záchrannú operáciu,“ skonštatoval Fletcher s tým, že prehľadávanie trosiek po katastrofe bude náročná úloha.
Venezuelčania vzali pátranie po svojich blízkych do vlastných rúk, pretože vraj nevideli žiadne štátne záchranné tímy, aj keď úrady vytvárali dojem dôraznej reakcie zo strany vlády, napísala agentúra AP.
Fletcher uviedol, že ním vedený úrad zatiaľ nemá odhad, aký vysoký môže byť počet obetí. Upozornil, že 50.000 ľudí je nezvestných. Je podľa neho však jasné, že úmrtia ešte pribudnú.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.
Počet 50.000 nezvestných osôb uvádzala predtým počas dňa aj webová stránka vytvorená s cieľom nájsť ich.
„Ide o veľmi, veľmi zložitú záchrannú operáciu,“ skonštatoval Fletcher s tým, že prehľadávanie trosiek po katastrofe bude náročná úloha.
Venezuelčania vzali pátranie po svojich blízkych do vlastných rúk, pretože vraj nevideli žiadne štátne záchranné tímy, aj keď úrady vytvárali dojem dôraznej reakcie zo strany vlády, napísala agentúra AP.
Fletcher uviedol, že ním vedený úrad zatiaľ nemá odhad, aký vysoký môže byť počet obetí. Upozornil, že 50.000 ľudí je nezvestných. Je podľa neho však jasné, že úmrtia ešte pribudnú.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.