OSN: Počas útoku Hamasu na Izrael došlo k znásilňovaniu obetí

New York 4. marca (TASR) — Existujú "oprávnené dôvody domnievať sa", že počas útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra minulého roka došlo k znásilňovaniu a že znásilňovaní boli aj rukojemníci, ktorých ozbrojenci následne uniesli do Pásma Gazy. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok predstavila osobitná predstaviteľka OSN pre sexuálne násilie v konfliktoch Pramila Pattenová. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa Pattenovej sú k dispozícii "presvedčivé" informácie, že niektorí rukojemníci boli znásilnení a že "takéto násilie môže pokračovať voči tým, ktorí sú stále zadržiavaní".



Pattenová spolu s ďalšími expertmi začiatkom februára navštívila Izrael a Predjordánsko, kde strávila dva a pol týždňa. OSN predtým čelila kritike za pomalú reakciu na znásilnenia a sexuálne násilie, z ktorých Izrael obviňuje Hamas.



K znásilňovaniu došlo podľa správy na najmenej troch miestach - na miestne konania hudobného festivalu Nova a v jeho okolí, na ceste číslo 232 a v kibuci Re'im.



"Vo väčšine prípadov boli obete znásilnenia následne zabité, najmenej dva prípady sa týkajú znásilnenia mŕtvol žien," uvádza sa ďalej v správe OSN.



Napriek výzvam, aby sa obete sexuálneho násilia prihlásili a svedčili, žiadna z nich tak neurobila. Členovia misie však mali možnosť hovoriť so svedkami i preživšími útoku zo 7. októbra, ako aj s tamojšími zdravotníkmi. Prezreli si aj 5000 fotografií a 50 hodín videozáznamov. Hovorili aj s niektorými prepustenými rukojemníkmi.



Generálny tajomník OSN António Guterres v tejto súvislosti v pondelok prostredníctvom svojho hovorcu poprel obvinenia, že by sa správu o sexuálnom násilí militantov z Hamasu voči snažil tajiť.