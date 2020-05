OSN: Počet civilných obetí konfliktu v Afganistane stúpa

Kábul 19. mája (TASR) - Počet civilných obetí konfliktu v Afganistane stúpa, zodpovední sú militantné hnutie Taliban aj afganské bezpečnostné sily, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na správu Organizácie Spojených národov (OSN).



Za mesiac apríl OSN obvinila Taliban zo smrti 208 civilistov a afganské bezpečnostné sily zo 172.



OSN tiež vyjadrila znepokojenie nad intenzívnejšími útokmi a brutalitou teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Len minulý týždeň zahynulo 24 ľudí, vrátane dvoch novorodencov, počas útoku na pôrodnícke oddelenie nemocnice v šiitskej štvrti afganskej metropoly Kábul. Taliban poprel účasť na útoku. USA ho pripísali IS.



V nedeľu 17. mája podpísal afganský prezident Ašraf Ghaní dohodu o deľbe moci so svojím rivalom v septembrových prezidentských voľbách Abdulláhom Abdulláhom, ktorou sa podarilo ukončiť mesiace trvajúcu politickú krízu.



Toto prímerie prinieslo nádej na realizáciu mierovej dohody medzi USA a Talibanom, ktorá vyzýva na začatie rokovania medzi predstaviteľmi Talibanu a afganskej vlády.



Podľa dohody medzi USA a Talibanom Američania a NATO stiahnu z Afganistanu svoje sily pod podmienkou, že Taliban sa pridá k boju proti iným militantným hnutiam, napríklad proti IS.