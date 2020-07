OSN: Počet civilných obetí v Afganistane v prvom polroku klesol

Kábul 27. júla (TASR) - V Afganistane bolo od januára do júna tohto roka zabitých 1282 civilistov, ďalších 2176 ľudí utrpelo v tom istom období zranenia. Vyplýva to zo správy misie OSN v Afganistane (UNAMA), zverejnenej v pondelok.



V týchto číslach je zahrnutých 340 zabitých detí a ďalších 727 zranených detí, uviedla tlačová agentúra DPA.



"V období, keď afganská vláda a hnutie Taliban majú historickú príležitosť stretnúť sa za rokovacím stolom na mierových rozhovoroch, tragickou realitou je, že boje naďalej spôsobujú každý deň strašné rany civilistom," uviedla Deborah Lyonsová, osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre Afganistan.



V správe UNAMA sú identifikované aj hlavné príčiny zranení a úmrtí obetí - je to militantné hnutie Taliban a extrémistická organizácia Islamský štát (IS), ktorým sa pripisuje 58 percent všetkých obetí. Provládne sily sú zodpovedné za 23 percent zabitých alebo zranených civilistov.



Údaje však predstavujú 13-percentný pokles v počtoch zabitých a zranených nahlásených za to isté obdobie v roku 2019. V správe sa píše, že hlavným dôvodom tohto poklesu je menej bojov medzi medzinárodnými ozbrojenými silami a Islamským štátom.



Počet obetí spôsobených afganskými vládnymi bezpečnostnými silami a Talibanom však zostáva takmer nezmenený, uvádza správa. Civilné obete pri náletoch afganskej armády sa strojnásobili v porovnaní s prvou polovicou roka 2019.



Správa bola zverejnená práve v čase, keď úsilie o dosiahnutie mieru v Afganistane je stále v štádiu neistoty, lebo medzi znepriatelenými stranami pretrvávajú nezhody v programe výmeny väzňov. Kábul a Taliban sa musia v tejto záležitosti ešte dohodnúť.



Ministerstvo zahraničných vecí USA oznámilo, že jeho osobitný vyslanec pre zmierenie v Afganistane Zalmaj Chalílzád odcestoval na návštevu Kataru a Kábulu, kde bude naliehať na obe strany, aby "podnikli aj poslednú výmenu väzňov a zmiernili násilie", uvádzalo sa ešte v sobotu vo vyhlásení ministerstva.