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OSN: Počet civilných obetí v konflikte na Ukrajine vzrástol o 37 %
Rusko aj Ukrajina odmietajú, že by zámerne útočili na civilistov. Obe krajiny však od začiatku roka zintenzívnili útoky.
Autor TASR
Ženeva 21. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok oznámila, že počas prvej polovice tohto roka stúpli civilné obete vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou o viac ako 37 percent. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Zaznamenali sme 1396 zabitých civilistov a 7978 zranených, čo predstavuje nárast o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ uviedla pre novinárov v Ženeve Danielle Bellová, vedúca misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine.
Rusko aj Ukrajina odmietajú, že by zámerne útočili na civilistov. Obe krajiny však od začiatku roka zintenzívnili útoky. Ukrajina sa zameriava na ruské ropné sklady, rafinérie a ďalšiu energetickú infraštruktúru. Rusko sa útočí na hlavné mesto Kyjev a ukrajinské prístavy.
„Civilisti a civilná infraštruktúra sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne chránení a takéto úmyselné útoky predstavujú vojnové zločiny,“ povedal novinárom hovorca OSN Samín al-Chítán.
„Zaznamenali sme 1396 zabitých civilistov a 7978 zranených, čo predstavuje nárast o 37 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka,“ uviedla pre novinárov v Ženeve Danielle Bellová, vedúca misie OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine.
Rusko aj Ukrajina odmietajú, že by zámerne útočili na civilistov. Obe krajiny však od začiatku roka zintenzívnili útoky. Ukrajina sa zameriava na ruské ropné sklady, rafinérie a ďalšiu energetickú infraštruktúru. Rusko sa útočí na hlavné mesto Kyjev a ukrajinské prístavy.
„Civilisti a civilná infraštruktúra sú podľa medzinárodného humanitárneho práva prísne chránení a takéto úmyselné útoky predstavujú vojnové zločiny,“ povedal novinárom hovorca OSN Samín al-Chítán.