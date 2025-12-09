Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OSN: Počet detí s akútnou podvýživou v Gaze je stále alarmujúco vysoký

Členovia Medzinárodného výboru Červeného kríža prichádzajú na miesto, kde militanti Hamasu hľadajú pozostatky rukojemníkov v severnej časti Pásma Gazy, v pondelok 1. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Hoci ide o pokles oproti počtu viac než 14.000 v auguste, stále je to výrazne vyššie číslo než z čias krátkeho prímeria trvajúceho od februára do marca tohto roka.

Ženeva 9.decembra (TASR) - Tisícky detí museli v Gaze prijať na liečbu v dôsledku akútnej podvýživy od októbrového prímeria, ktoré malo výrazne zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy, upozornil v utorok Detský fond OSN (UNICEF). TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

UNICEF, najväčší poskytovateľ liečby podvýživy v Gaze, dodal, že v októbri, keď nadobudla platnosť prvá fáza dohody o ukončení dva roky trvajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, bolo na ťažkú akútnu podvýživu liečených dovedna 9300 detí.

Hoci ide o pokles oproti počtu viac než 14.000 v auguste, stále je to výrazne vyššie číslo než z čias krátkeho prímeria trvajúceho od februára do marca tohto roka a naznačuje, že toky pomoci sú stále nedostatočné, uviedla hovorkyňa UNICEF Tess Ingramová na tlačovej konferencii v Ženeve prostredníctvom videohovoru z Gazy.

„Je to stále šokujúco vysoké číslo,“ upozornila.

UNICEF je schopný dovážať do tejto vojnou zničenej pobrežnej enklávy podstatne viac pomoci než pred dohodou o prímerí z 10. októbra, pretrvávajú však prekážky, uviedla Ingramová a poukázala na meškania a odmietanie nákladu na hraničných priechodoch, uzávierky trás či pretrvávajúce bezpečnostné problémy.

„Zaznamenali sme určité zlepšenie, ale naďalej žiadame o otvorenie všetkých dostupných priechodov do pásma Gazy,“ dodala. Do Gazy neprichádza dostatok komerčných dodávok, podotkla Ingramová s tým, že mäso je stále neúmerne drahé, keďže stojí približne 20 dolárov za kilogram.

„Väčšina rodín k nemu nemá prístup, a preto stále vidíme vysokú mieru podvýživy,“ povedala. V auguste monitorovacia skupina podporovaná OSN zistila, že hladomor postihuje približne pol milióna ľudí – teda až štvrtinu obyvateľstva Gazy, pričom najťažšie sú postihnuté práve deti, pripomína AFP.
