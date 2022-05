OSN: Počet ľudí ohrozených hladom vlani vzrástol o takmer 40 miliónov

Na archívnej snímke z 3. novembra 2022 podvýživený chlapec je umiestnený na váhu v kŕmnom centre nemocnice v jemenskom meste Saná. Foto: TASR/AP

Paríž 4. mája (TASR) - Počet ľudí, ktorí boli v roku 2021 ohrození hladom, vzrástol o pätinu - na 193 miliónov - z dôvodu konfliktov, ekonomickej krízy a extrémneho počasia. Toto číslo bude pritom ďalej rásť, ak nebudú prijaté naliehavé opatrenia. Vyplýva to zo správy agentúr Organizácie Spojených národov (OSN) zameraných na potraviny a výživu. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.V roku 2021 stúpol počet ľudí ohrozených hladom o takmer 40 miliónov, čo predstavuje nárast o 20 percent oproti predchádzajúcemu roku. Globálna sieť proti potravinovej kríze (GNAFC) zároveň vo svojej správe upozorňuje na to, že od roku 2016 sa miera potravinovej neistoty takmer zdvojnásobila.uvádza GNAFC.Organizácia Spojených národov definujeako situáciu, keď neschopnosť osoby skonzumovať adekvátne potraviny priamo ohrozuje jej život alebo živobytie.uviedla Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Vlani bolo hladom ohrozených 193 miliónov ľudí v 53 krajinách sveta, pričom medzi najviac zasiahnuté patrí Konžská demokratická republika, Etiópia, Jemen a Afganistan.Zvýšenie miery potravinovej neistoty v spomínaných 53 krajinách bolo v roku 2021uvádza FAO.Hoci FAO neberie vo svojej správe o potravinovej neistote z vlaňajšieho roka do úvahy konflikt na Ukrajine, organizácia upozorňuje na to, že táto vojna, bude mať najničivejší vplyv na potravinovú krízu v krajinách, ktoré sú na pokraji hladomoru. Rusko a Ukrajina sú totiž poprednými svetovými vývozcami základných poľnohospodárskych produktov, akými sú pšenica, slnečnicový olej či hnojivá.Podľa GNAFC boli vlani najväčšími importérmi ruskej a ukrajinskej pšenice Somálsko, kde až 90 percent pšenice pochádzalo z týchto dvoch krajín; Konžská demokratická republika, kde to bolo 80 percent; a Madagaskar, ktorý importoval 70 percent základných potravín z Ruska a Ukrajiny.