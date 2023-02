OSN: Počet obetí zemetrasenia v Turecku môže prekročiť hranicu 50.000

Kahramanmaraš 12. februára (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v sobotu pripustil, že počet obetí mohutného zemetrasenia v Turecku a Sýrii sa oproti súčasným 28.000 zvýši na dvojnásobok alebo aj viac.



O počte obetí sa Griffiths vyjadril v sobotňajšom rozhovore pre televíziu Sky News: "Myslím, že je ťažké presne to odhadnúť, pretože sa musíme dostať pod trosky, ale som si istý, že to bude dvojnásobok alebo i viac."



"V skutočnosti sme ešte nezačali počítať mŕtvych," povedal.



Úrady a zdravotníci v jednej z posledných bilancii uviedli, že v Turecku zahynulo 24.617 ľudí a v Sýrii 3574 ľudí. Potvrdených je celkovo 28.191 obetí na životoch.



Mestá a dediny zemetrasením zrovnané so zemou prehľadávajú stále desaťtisíce záchranárov, a to napriek mrazivému počasiu, ktoré prehĺbilo utrpenie miliónov ľudí v núdzi, konštatovala agentúra AFP.



Organizácia Spojených národov v sobotu upozornila, že teplé jedlo potrebuje v Turecku a Sýrii najmenej 870.000 ľudí. Len v samotnej Sýrii sa bez domova mohlo ocitnúť až 5,3 milióna ľudí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá v sobotu zverejnila výzvu na poskytnutie 42,8 milióna dolárov na riešenie okamžitých zdravotných potrieb v danom regióne, predpokladá, že zemetrasením bolo postihnutých takmer 26 miliónov ľudí.



Podľa tureckej agentúry pre katastrofy sa do pátracích a záchranných prác zapojilo viac ako 32.000 ľudí z tureckých organizácií a 8294 medzinárodných záchranárov.