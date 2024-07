OSN: Počet obetí zosuvov v Etiópii môže stúpnuť až na 500

Addis Abeba 26. júla (TASR) - Počet obetí zosuvov pôdy v odľahlom regióne na juhu Etiópie môže dosiahnuť až 500, uviedla vo štvrtok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Oficiálny počet obetí zosuvov v oblasti Gofa v štáte Južná Etiópia je najmenej 257, pričom neustále prebieha pátranie po ďalších telách a preživších. Davy ľudí prehľadávajú blato často len holými rukami a lopatami.



Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) vo štvrtok upozornil, že počet obetí na životoch môže podľa očakávania stúpnuť až na 500. Viac než 15.000 musí byť podľa OCHA evakuovaných v dôsledku hrozby ďalších zosuvov. Medzi nimi je najmenej 1320 detí vo veku do päť rokov a 5293 tehotných žien či matiek, ktoré nedávno porodili, píše AFP.



Do izolovanej postihnutej oblasti začala prúdiť humanitárna pomoc vrátane štyroch nákladných vozidiel od etiópskeho Červeného kríža.



Najnovší zosuv je doposiaľ najsmrtiacejším v histórii Etiópie - druhej najľudnatejšej krajiny Afriky - ktorá je často sužovaná katastrofami súvisiacimi so zmenou klímy.



Sústrasť rodinám obetí vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres. Prostredníctvom svojho hovorcu Stéphana Dujarrica uviedol, že je v súvislosti s katastrofou "hlboko zarmútený".