OSN: Počet popráv v Iráne medziročne vzrástol o 30 percent

New York 2. novembra (TASR) - Irán vykonáva popravy v znepokojivo vysokom tempe a za prvých sedem mesiacov tohto roka popravil už najmenej 419 ľudí. V porovnaní s rokom 2022 ide o 30 percentný nárast, uviedol generálny tajomník OSN António Guterres v najnovšej správe. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry AP.



Guterres vystúpil so správou o stave ľudských práv v Iráne na pôde Valného zhromaždenia OSN. Uviedol, že popravy siedmich odsúdených mužov súvisia s rozsiahlymi protestami, ktoré vypukli po smrti mladej Kurdky Mashy Amíníovej v septembri 2022. Krátko predtým ju zadržala mravnostná polícia za nedodržanie pravidiel obliekania.



Informácie OSN podľa Guterresa potvrdzujú, že ani jeden súdny proces so siedmimi popravenými nespĺňal kritériá spravodlivosti v súlade s medzinárodnými ľudskými právami. "Prístup k primeranému právnemu zastupovaniu vo vhodnom čase bol často zamietnutý," uviedol Guterres. Pripomenul aj informácie o vynútených priznaniach prostredníctvom mučenia.



Podľa neho bolo 239 ľudí údajne popravených za činy súvisiace s drogami, čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o 98 percent.



Generálny tajomník OSN vyjadril hlboké znepokojenie nad nedostatkom transparentných a nezávislých vyšetrovaní prípadov porušovania ľudských práv - najmä v spojitosti s celonárodnými protestmi.