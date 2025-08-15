< sekcia Zahraničie
OSN: Počet prípadov sexuálneho násilia v konfliktoch vzrástol
V Stredoafrickej republike zaznamenala OSN prípady znásilnenia, hromadného znásilnenia, núteného manželstva a sexuálneho otroctva.
Autor TASR
New York 15. augusta (TASR) - Sexuálne násilie v konfliktoch na celom svete vzrástlo v minulom roku o 25 percent. Najvyšší počet prípadov takéhoto násilia zaznamenali v Stredoafrickej republike, Konžskej demokratickej republike, na Haiti, v Somálsku a Južnom Sudáne, vyplýva zo správy Organizácie Spojených národov zverejnenej vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Výročná správa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uvádza, že v roku 2024 zažilo sexuálne násilie viac ako 4600 ľudí, pričom ozbrojené skupiny sú zodpovedné za väčšinu z nich, avšak niektoré idú na vrub aj vládnym silám. Guterres podotkol, že číselné údaje overené OSN neodrážajú globálny rozsah a rozšírenosť týchto zločinov.
V 34-stranovej správe sa uvádza, že sexuálne násilie súvisiace s konfliktmi sa týka znásilnení, sexuálneho otroctva, nútenej prostitúcie, núteného tehotenstva, núteného potratu, nútenej sterilizácie, núteného manželstva a iných foriem sexuálneho násilia. Väčšina obetí sú ženy a dievčatá vo veku od jedného roka až do 75 rokov.
„V roku 2024 sa pribúdajúce a eskalujúce konflikty vyznačovali rozšíreným sexuálnym násilím súvisiacim s konfliktmi,“ uviedol Guterres. Sexuálne násilie sa podľa neho používalo aj ako súčasť vojnovej taktiky či politickej represie.
V správe je menovaných 63 vládnych aj nevládnych strán v dvanástich krajinách, ktoré sú údajne nesú zodpovednosť za znásilnenia alebo iné formy sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch. Viac ako 70 percent subjektov sa nachádza na tejto „čiernej listine“ správy OSN už päť alebo viac rokov, a to bez toho, aby prijali opatrenia na prevenciu násilia, tvrdí šéf OSN.
AP konštatuje, že správa OSN po prvý raz zahŕňa dve strany, ktoré boli upozornené, že OSN má dôveryhodné informácie, ktoré by ich v prípade, že neprijmú preventívne opatrenia, mohli zaradiť na túto čiernu listinu v budúcom roku: izraelské ozbrojené a bezpečnostné zložky v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho zneužívania Palestínčanov, predovšetkým vo väzeniach a zadržiavacích centrách, a ruské sily spolu so spriaznenými ozbrojenými skupinami za zneužívanie ukrajinských vojnových zajatcov.
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon kritizoval tieto obvinenia. „OSN musí upriamiť pozornosť na šokujúce vojnové zločiny a sexuálne násilie Hamasu a prepustenie všetkých rukojemníkov,“ vyhlásil. Ruská misia pri OSN sa k upozorneniu Guterresa odmietla vyjadriť.
Ozbrojené skupiny využívali podľa správy sexuálne násilie ako taktiku na získanie a upevnenie kontroly územia a lukratívnych prírodných zdrojov. Terčom sexuálneho násilia na Haiti, v Stredoafrickej republike a KDR boli ženy a dievčatá spájané s konkurenčnými ozbrojenými skupinami.
Údajne sa v zadržiavacích zariadeniach v Izraeli, na palestínskych územiach, v Líbyi, Mjanmarsku, Sudáne, Sýrii, Jemene a na Ukrajine páchalo sexuálne násilie aj ako forma mučenia.
V Stredoafrickej republike zaznamenala OSN prípady znásilnenia, hromadného znásilnenia, núteného manželstva a sexuálneho otroctva, ktoré postihli 215 žien, 191 dievčat a sedem mužov.
V KDR zdokumentovali v minulom roku 800 prípadov spomínaných prípadov, pričom tieto činy boli často sprevádzané „extrémnym fyzickým násilím“. Množstvo prípadov sexuálneho násilia v KDR, ktoré zahŕňali povstalcov z Hnutia 23. marca (M23), vzrástlo zo 43 prípadov v roku 2022 na 152 v minulom roku.
Skupiny, ktoré v Sudáne poskytujú služby tamojším obetiam sexuálneho násilia, evidovali 221 prípadov znásilnenia 147 dievčat a 74 chlapcov, pričom 16 percent obetí bolo mladších ako päť rokov vrátane štyroch ročných detí.
Výročná správa generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uvádza, že v roku 2024 zažilo sexuálne násilie viac ako 4600 ľudí, pričom ozbrojené skupiny sú zodpovedné za väčšinu z nich, avšak niektoré idú na vrub aj vládnym silám. Guterres podotkol, že číselné údaje overené OSN neodrážajú globálny rozsah a rozšírenosť týchto zločinov.
V 34-stranovej správe sa uvádza, že sexuálne násilie súvisiace s konfliktmi sa týka znásilnení, sexuálneho otroctva, nútenej prostitúcie, núteného tehotenstva, núteného potratu, nútenej sterilizácie, núteného manželstva a iných foriem sexuálneho násilia. Väčšina obetí sú ženy a dievčatá vo veku od jedného roka až do 75 rokov.
„V roku 2024 sa pribúdajúce a eskalujúce konflikty vyznačovali rozšíreným sexuálnym násilím súvisiacim s konfliktmi,“ uviedol Guterres. Sexuálne násilie sa podľa neho používalo aj ako súčasť vojnovej taktiky či politickej represie.
V správe je menovaných 63 vládnych aj nevládnych strán v dvanástich krajinách, ktoré sú údajne nesú zodpovednosť za znásilnenia alebo iné formy sexuálneho násilia v ozbrojených konfliktoch. Viac ako 70 percent subjektov sa nachádza na tejto „čiernej listine“ správy OSN už päť alebo viac rokov, a to bez toho, aby prijali opatrenia na prevenciu násilia, tvrdí šéf OSN.
AP konštatuje, že správa OSN po prvý raz zahŕňa dve strany, ktoré boli upozornené, že OSN má dôveryhodné informácie, ktoré by ich v prípade, že neprijmú preventívne opatrenia, mohli zaradiť na túto čiernu listinu v budúcom roku: izraelské ozbrojené a bezpečnostné zložky v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho zneužívania Palestínčanov, predovšetkým vo väzeniach a zadržiavacích centrách, a ruské sily spolu so spriaznenými ozbrojenými skupinami za zneužívanie ukrajinských vojnových zajatcov.
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon kritizoval tieto obvinenia. „OSN musí upriamiť pozornosť na šokujúce vojnové zločiny a sexuálne násilie Hamasu a prepustenie všetkých rukojemníkov,“ vyhlásil. Ruská misia pri OSN sa k upozorneniu Guterresa odmietla vyjadriť.
Ozbrojené skupiny využívali podľa správy sexuálne násilie ako taktiku na získanie a upevnenie kontroly územia a lukratívnych prírodných zdrojov. Terčom sexuálneho násilia na Haiti, v Stredoafrickej republike a KDR boli ženy a dievčatá spájané s konkurenčnými ozbrojenými skupinami.
Údajne sa v zadržiavacích zariadeniach v Izraeli, na palestínskych územiach, v Líbyi, Mjanmarsku, Sudáne, Sýrii, Jemene a na Ukrajine páchalo sexuálne násilie aj ako forma mučenia.
V Stredoafrickej republike zaznamenala OSN prípady znásilnenia, hromadného znásilnenia, núteného manželstva a sexuálneho otroctva, ktoré postihli 215 žien, 191 dievčat a sedem mužov.
V KDR zdokumentovali v minulom roku 800 prípadov spomínaných prípadov, pričom tieto činy boli často sprevádzané „extrémnym fyzickým násilím“. Množstvo prípadov sexuálneho násilia v KDR, ktoré zahŕňali povstalcov z Hnutia 23. marca (M23), vzrástlo zo 43 prípadov v roku 2022 na 152 v minulom roku.
Skupiny, ktoré v Sudáne poskytujú služby tamojším obetiam sexuálneho násilia, evidovali 221 prípadov znásilnenia 147 dievčat a 74 chlapcov, pričom 16 percent obetí bolo mladších ako päť rokov vrátane štyroch ročných detí.