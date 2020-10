OSN: Počet prírodných katastrof sa od roku 2000 takmer zdvojnásobil

Ženeva 12. októbra (TASR) - Svet od roku 2000 zasiahlo takmer dvakrát viac prírodných katastrof ako za obdobie predchádzajúcich 20 rokov (1980-99) - a to najmä v dôsledku klimatických zmien. Uvádza sa to v pondelkovej správe Úradu OSN pre znižovanie rizika katastrof (UNDRR), informovala agentúra AFP.



Správa sa zaoberá rokmi 2000-19, počas ktorých úrad OSN eviduje 7348 závažných katastrof. Tie si vyžiadali dovedna 1,23 milióna obetí a spôsobili hospodárske škody vo výške 2,97 trilióna dolárov (2,52 trilióna eur). Počet katastrof výrazne prevyšuje údaje z obdobia rokov 1980-99, keď úrad evidoval len 4212 závažných katastrof.



Prudký nárast je do veľkej miery možné pripísať nárastu katastrof súvisiacich s počasím ako povodne, búrky a sucho, uvádza sa v správe. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím UNDRR zaznamenal 3254 závažných povodní, čo je viac ako dvojnásobný nárast.



"Sme úmyselne deštruktívni," povedala novinárom Mami Mizutoriová - osobitná predstaviteľka generálneho tajomníka OSN pre znižovanie rizika katastrof. "Po hodnotení katastrofických udalostí za ostatných 20 rokov je to jediný možný záver," dodala.



Správa UNDRR podľa Mizutoriovej členským krajinám OSN pripomína ich záväzok posilniť kapacity riadenia pre prípad prírodných katastrof a mať do roku 2020 pripravené celoštátne a lokálne programy na zníženie rizika katastrof.



Najsmrteľnejšou katastrofou za posledných 20 rokov bola cunami v Indickom oceáne z roku 2004 zodpovedná za 226.400 úmrtí. Po nej nasleduje zemetrasenie na Haiti v roku 2010, ktoré si vyžiadalo približne 222.000 obetí.