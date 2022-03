UNHCR: Počet utečencov z Ukrajiny prekonal hranicu 1,7 milióna

Ženeva 7. marca (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v pondelok oznámil, že počet ľudí, ktorí ušli pred vojnou z Ukrajiny, sa zvýšil už na 1,7 milióna. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



UNHCR spresnil, že počet ľudí, ktorí od začiatku invázie Ruska na Ukrajine prišli do iných štátov, dosiahol približne 1,735 milióna. To je nárast oproti 1,53 milióna z nedele. Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára nadránom.



Takmer tri pätiny z celkového počtu utečencov, teda 1,03 milióna, dorazilo do Poľska, uviedol UNHCR. Vyše 180.000 ľudí prišlo do Maďarska a 128.000 na Slovensko, píše AP.



Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell vo francúzskom meste Montpellier vyzval na mobilizáciu "všetkých prostriedkov" 27-člennej Únie, aby sa tak pomohlo krajinám prijímajúcim utečencov z Ukrajiny, vrátane Poľska, Slovenska, Rumunska či Moldavska. Borrell sa tak vyjadril ešte pred zasadnutím ministrov EÚ pre rozvoj, ktoré sa v pondelok koná v tomto juhofrancúzskom meste.