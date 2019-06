OSN: Počet utečencov z Venezuely dosiahol štyri milióny

Len od vlaňajšieho novembra vzrástol počet utečencov z Venezuely o jeden milión.

Caracas 7. júna (TASR) - Počet Venezuelčanov, ktorí v posledných rokoch opustili svoju krajinu, dosiahol štyri milióny. Oznámili to v piatok agentúry OSN.



Len od vlaňajšieho novembra vzrástol počet utečencov z Venezuely o jeden milión. Najviac Venezuelčanov, až 1,3 milióna, sa uchýlilo do susednej Kolumbie.



Približne 768.000 sa ich nachádza na území Peru, 288.000 v Čile, 263.000 v Ekvádore, 168.000 v Brazílii a 130.000 v Argentíne, uvádza sa v spoločnom vyhlásení Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Veľké počty venezuelských utečencov a migrantov sa nachádzajú aj v Mexiku a ďalších krajinách Strednej Ameriky a Karibiku.



"Tieto alarmujúce čísla podčiarkujú naliehavú potrebu podporiť komunity v hostiteľských krajinách, ktoré utečencov prichýlili," uviedol Eduardo Stein, osobitný vyslanec UNHCR-IOM pre venezuelských utečencov a migrantov.



Latinskoamerické a karibské štáty podľa neho robia, čo môžu, aby pomohli pri riešení súčasnej bezprecedentnej krízy, ale nemožno očakávať, že to budú robiť bez medzinárodnej pomoci, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke UNHCR.



Do pohraničnej oblasti Kolumbie, kde sa sústreďujú utečenci z Venezuely, tento víkend pricestuje americká herečka a vyslankyňa dobrej vôle UNHCR Angelina Jolie, aby zhodnotila tamojšiu humanitárnu situáciu.



Venezuela v súčasnosti zažíva hlbokú ekonomickú a politickú krízu. Obyvatelia utekajú za hranice pre nedostatok potravín, liekov a ďalších základných potrieb. V krajine zároveň prebieha dlhodobý politický boj medzi socialistickým prezidentom Nicolásom Madurom a opozíciou pod vedením Juana Guaidóa, ktorého uznalo za dočasného prezidenta už viac ako 50 krajín sveta.



Nórsko sa momentálne snaží sprostredkovať rokovania medzi venezuelskou opozíciou a vládou. Člen opozičnej delegácie sa však v piatok pre agentúru AP vyjadril, že sa nedarí dosiahnuť žiaden pokrok, pretože Maduro odmieta riešiť súčasnú krízu vypísaním nových prezidentských volieb, čo je kľúčová požiadavka opozície. Medzi oboma stranami prebehli už dve kolá sondážnych rozhovorov. Nórski vyjednávači sú v súčasnosti v Caracase, kde absolvujú stretnutia s predstaviteľmi oboch znepriatelených táborov.