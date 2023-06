OSN: Počet užívateľov drog sa za desať rokov zvýšil o takmer štvrtinu

Viedeň 25. júna (TASR) – Počet užívateľov drog vo svete sa za uplynulé desaťročie výrazne zvýšil – narástol o 23 percent. Vyplýva to z výročnej správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorú zverejnili v noci na pondelok. TASR o tom informuje na základe agentúr DPA a AFP.



V období rokov 2011 – 2021 vzrástol počet ľudí užívajúcich drogy z 240 na 296 miliónov. Agentúry OSN sídliaca vo Viedni sa domnieva, že len polovicu tohto nárastu možno pripísať prírastku populácie.



Správa osobitne upozorňuje na vzostup syntetických drog, ako sú metamfetamín, fentanyl a rad nedávno vyvinutých chemických látok, ktoré sa dostali na trh. Ich výroba je "lacná, jednoduchá a rýchla" a radikálne zmenila trhy s nelegálnymi drogami.



Podľa správy majú úrady ťažkosti pri sledovaní tohto mimoriadne flexibilného sektora obchodu s drogami, pretože na rozdiel od napr. heroínu a kokaínu nie je viazaný na konkrétne pestovateľské oblasti ani cykly.



UNODC v správe hovorí o známkach poklesu produkcie ópia v Afganistane za vlády hnutia Taliban. Poukazuje však tiež na to, že Afganistan je nielen najdôležitejším vývozcom ópia, suroviny na výrobu heroínu, ale stal sa aj dôležitým zdrojom metamfetamínu. Klesajúca výroba ópia by preto mohla znamenať presun smerom k syntetickým drogám.



Svetová správa o drogách 2023 konštatuje, že zločiny naďalej využívajú konflikty a globálne krízy na rozširovanie výroby drog. Vyjadruje okrem toho znepokojenie nad nárastom produkcie a pašovania syntetických drog na Ukrajine po invázii Ruska.