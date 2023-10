OSN: Počet vnútorne vysídlených v Gaze presiahol 423.000

Ženeva/New York 13. októbra (TASR) - Viac než 423.000 ľudí bolo nútených ujsť zo svojich domov v pásme Gazy v dôsledku najnovších bojov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedla vo štvrtok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR informuje podľa agentúry AFP.



Počet vnútorne vysídlených osôb vo štvrtok večer stúpol až o 84.444 a dosiahol 423.378, pričom pokračovalo izraelské bombardovanie tejto palestínskej enklávy, spresnil Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



OSN zároveň vo štvrtok vydala mimoriadnu výzvu na poskytnutie sumy 294 miliónov dolárov v záujme riešenia "najnaliehavejších potrieb" obyvateľov v Gaze i na okupovanom západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku), píše AFP.



Tieto financie by boli použité na pomoc viac než 1,2 miliónu ľudí, uviedol OCNA.



Úrad svetovej organizácie pre humanitárne záležitosti zároveň upozornil, že humanitárne organizácie nemajú "zdroje potrebné na adekvátnu reakciu na celý rozsah potrieb zraniteľných Palestínčanov".



Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, spustilo prekvapivý útok na Izrael v sobotu ráno. Izraelské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok aktualizovalo svoju bilanciu strát na životoch spôsobených prienikom militantov Hamasu na izraelské územie.



O život prišlo najmenej 1300 ľudí a od sobotňajšieho rána do štvrtka priviezli do nemocníc po celej krajine 3297 zranených.



Hnutie Hamas vo štvrtok prostredníctvom novej bilancie informovalo o 1537 Palestínčanoch, ktorí prišli o život počas odvety izraelskej armády v pásme Gazy. Viac než 6600 ďalších utrpelo zranenia.