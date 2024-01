OSN: Počet vrážd na Haiti sa vlani viac než zdvojnásobil

New York 23. januára (TASR) - Na Haiti vlani zaznamenali približne 5000 vrážd, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o takmer 120 percent. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov (OSN), ktorú zverejnili v utorok. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Krajina čelí pretrvávajúcej vlne násilia zo strany miestnych gangov a jej politické inštitúcie sú na pokraji kolapsu.



"Som zdesený z tejto zhoršujúcej sa miery násilia zo strany gangov, ničiaceho životy Haiťanov, najmä v (hlavnom meste) Port-au-Prince," uviedol generálny tajomník OSN António Guterres.



Počet obetí únosov na Haiti sa podľa OSN takisto zvýšil. V roku 2022 ich zaznamenali 1359, v nasledujúcom roku až 2490.



Malý karibský štát Haiti je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli a už roky ho sužuje násilie gangov, pričom v troskách je aj jeho politický, ekonomický či zdravotnícky systém.



Bezpečnostná rada OSN v októbri minulého roka schválila nasadenie medzinárodnej misie na podporu preťaženej haitskej polície. Vedenia tejto misie sa ujala Keňa. Tamojší parlament schválil nasadenie 1000 policajtov vlani v novembri, misia sa však odložila až do vynesenia verdiktu kenského Najvyššieho súdu, ktorý o tom má rozhodovať 26. januára.