OSN: Počet vysídlencov a utečencov opäť vzrástol aj napriek pandémii

Ženeva 18. júna (TASR) - Viac ako 82 miliónov ľudí na svete muselo pre násilie a prenasledovanie opustiť svoje domovy. Od minulého roka tak stúpol počet utečencov a vysídlencov o takmer tri milióny, a to aj napriek pretrvávajúcej pandémii a obmedzeniam spojeným s cestovaním. V piatok to oznámil Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), informovala agentúra AFP.



Podľa UNHCR koncom minulého roka žilo rekordných 82,4 milióna ľudí buď ako utečenci, žiadatelia o azyl, alebo vo vnútornom vysídlení v rámci vlastných krajín. Tento počet predstavuje viac ako jedno percento celkovej populácie a od roku 2011 sa zdvojnásobil, keď vzrástol o viac ako 40 miliónov.



Podľa správy UNHCR za tento nárast môžu najmä pretrvávajúce krízy v Sýrii, Afganistane, Somálsku a Jemene.



Podľa vysokého komisára OSN pre utečencov Filippa Grandiho sa počas pandémie "zastavilo všetko, ale vojny, konflikty, násilie, diskriminácia a prenasledovanie, teda všetko to, čo núti ľudí utekať, pokračuje".



Podľa správy viac ako dve tretiny celosvetovej populácie utečencov tvoria ľudia pochádzajúci zo Sýrie, Venezuely, Afganistanu, Južného Sudánu a Mjanmarska. Najviac utečencov pritom žije v Turecku (3,7 milióna), v Kolumbii (1,7 milióna), za nimi nasleduje Pakistan, Uganda a Nemecko, v ktorom žije približne 1,2 milióna utečencov.



Podľa Grandiho je jediným riešením, ktoré by pomohlo znížiť počet utečencov, prevencia a riešenie konfliktov, ako aj zabezpečenie dodržiavania ľudských práv.