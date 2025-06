OSN: Počet vysídlených ľudí klesol, prispel k tomu návrat Sýrčanov

Ženeva 12. júna (TASR) - Počet ľudí vysídlených zo svojich domovov v dôsledku konfliktov v rámci celého sveta k máju tohto roka mierne klesol na 122,1 milióna osôb. Vo štvrtok o tom informoval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorého ide stále o „neudržateľne vysoký“ počet ľudí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Počet vysídlených oproti roku 2023 klesol takmer o jeden milión. Prispel k tomu najmä pád sýrskeho diktátora Bašára Asada, ktorého v decembri minulého roka zvrhli povstalci. Šancu na návrat do vlasti preto využili takmer dva milióny Sýrčanov. UNHCR odhaduje, že do konca roka 2025 sa môže vrátiť do vlasti ďalších 1,5 milióna ľudí zo zahraničia a dva milióny vnútorne vysídlených osôb.



UNHCR vo výročnej správe o globálnych trendoch uvádza, že hlavnými príčinami vysídľovania sú naďalej rozsiahle konflikty najmä v Sudáne, Mjanmarsku a na Ukrajine. Krajinou s najväčším počtom utečencov a vnútorne vysídlených osôb je v súčasnosti Sudán (14,3 milióna ľuďmi), nasleduje Sýria (13,5 milióna), Afganistan (10,3 milióna) a Ukrajina (8,8 milióna).



„Žijeme v časoch intenzívnej nestability medzinárodných vzťahov, keď moderné vojny vytvárajú krehké a strastiplné situácie poznačené mimoriadnym ľudským utrpením,“ povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. „Musíme zdvojnásobiť naše snahy pri hľadaní mieru a dlhodobých riešení pre utečencov a ďalších ľudí, ktorí sú nútení opustiť svoje domovy,“ dodal.