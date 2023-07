OSN podmienky Damasku pre cezhraničnú pomoc označila za neprijateľné

New York 15. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov vyjadrila v piatok znepokojenie nad "neprijateľnými podmienkami", ktoré Damask stanovil na umožnenie dodávok humanitárnej pomoci cez hraničný priechod Báb al-Hawá do oblastí ovládaných povstalcami na severozápade Sýrie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



List sýrskych úradov, umožňujúci použitie hraničného priechodu medzi Tureckom a Sýriou, "obsahuje dve neprijateľné podmienky", píše sa v dokumente, ktorý Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) zaslal Bezpečnostnej rade OSN.



OCHA vyjadril znepokojenie nad vyjadrením sýrskej vlády, ktorá "zdôraznila, že OSN by nemala komunikovať so subjektmi označenými za teroristov.



Druhou podmienkou je, že Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a Sýrsky arabský Červený polmesiac by mali "dozerať na distribúciu humanitárnej pomoci" na severozápade Sýrie a uľahčovať ju.



Stéphane Dujarric, hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, v piatok uviedol, že úrady sa povolením vydaným Sýriou zaoberajú. "Tieto veci si treba dôkladne preštudovať," povedal a pripomenul "záväzok OSN poskytovať humanitárnu pomoc v súlade s humanitárnymi zásadami nezasahovania a nestrannosti".



Dokument OCHA, ktorý mala k dispozícii agentúra AFP, tiež vyzýva na potrebu "preskúmať" a "objasniť" časti listu Damasku. Uvádza sa v ňom, že dodávky "nesmú narúšať nestrannosť... neutralitu a nezávislosť humanitárnych operácií OSN".



Sýria vo štvrtok oznámila, že OSN po dobu ďalších šiestich mesiacov povolí využívať priechod Báb al-Hawá na poskytovanie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre milióny ľudí v oblastiach ovládaných povstalcami.



Tento mechanizmus funguje už od roku 2014 a pravidelne sa predlžuje. Jeho platnosť však vypršala 10. júla.



Mnohé krajiny zastúpené v 15-člennej BR OSN vrátane USA a Británie žiadali, aby sa mechanizmus predĺžil o ďalší rok. Rusko však bolo ochotné súhlasiť len so šiestimi mesiacmi a v utorok vetovalo aj kompromisný návrh na deväťmesačné predĺženie.