OSN podporila dvojštátne riešenie konfliktu v Gaze bez Hamasu

Vyhnaní Palestínčania utekajúci zo severnej Gazy nesú svoje veci pozdĺž pobrežnej cesty smerom na juh Gazy, vo štvrtok 11. septembra 2025, po tom, čo izraelská armáda vydala príkaz na evakuáciu mesta Gaza. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 12. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo tzv. newyorskú deklaráciu, ktorá podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu bez účasti militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rezolúcia bola prijatá 142 hlasmi za, desiatimi proti - medzi nimi aj Maďarsko, Izrael a jeho spojenec USA - a 12 krajín sa zdržalo hlasovania vrátane Českej republiky. Deklaráciu predložili Francúzsko a Saudská Arábia a Slovensko ju podporilo.

Text s oficiálnym názvom „Newyorská deklarácia o mierovom urovnaní otázky Palestíny a implementácii dvojštátneho riešenia“ uvádza, že „Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov“ a že VZ OSN odsudzuje „útoky Hamasu na civilistov zo 7. októbra“ 2023.

Vyzýva tiež na podniknutie „spoločných krokov s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy a dosiahnutie spravodlivého, mierového a trvalého urovnania izraelsko-palestínskeho sporu na základe riešenia dvoch štátov“.

Vyhlásenie už predtým schválila aj Liga arabských štátov (LAŠ) a v júli ju podpísalo 17 členských štátov OSN vrátane viacerých arabských krajín. „V kontexte ukončenia vojny v Gaze musí Hamas skončiť svoju vládu v Gaze a odovzdať zbrane Palestínskej samospráve s medzinárodnou účasťou a podporou v súlade s cieľom suverénneho a nezávislého Palestínskeho štátu,“ uvádza sa v deklarácii.

Hlasovanie predchádza summitu OSN, ktorému budú spoločne predsedať Rijád a Paríž 22. septembra v New Yorku a na ktorom francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil oficiálne uznanie existencie Palestínskeho štátu, pripomína AFP.

ČR sa pri hlasovaní o dvojštátnom riešení konfliktu Izraela a Palestíny zdržala


Česko sa pri piatkovom hlasovaní vo Valnom zhromaždení OSN o rezolúcii k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu zdržalo. O postoji vopred informovalo české ministerstvo zahraničných vecí. Zdôvodnilo to tým, že hoci ČR dvojštátne riešenie podporuje, deklarácia vznikla bez súčinnosti Izraela, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Deklarácia vzišla z Konferencie o dvojštátnom riešení konfliktu, ktorá sa uskutočnila na pôde OSN v New Yorku na konci júla. Arabské štáty v nej prvýkrát odsúdili útok Hamasu z októbra 2023 a vyzvali ho na zloženie zbraní a stiahnutie sa z Gazy. V dokumente sa podľa českého rezortu zahraničných vecí objavujú aj racionálne návrhy na budúcu správu palestínskych území, napriek tomu ho však nepodporí.

Česko dlhodobo podporuje mierové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré povedie k vzniku dvoch štátov - Izraela a Palestíny - žijúcich vedľa seba v mieri, bezpečí a vzájomnom uznaní. Deklarácia ale vznikla bez súčinnosti jednej zo strán, Izraela, čo je dlhodobo požiadavka Česka na akékoľvek životaschopné dvojštátne riešenie,“ vysvetlil rezort.

Jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v regióne sú podľa neho priame rokovania a dohoda medzi oboma stranami konfliktu. „Česko je naďalej pripravené podporiť akékoľvek úsilie, ktoré privedie obe strany späť k rokovaciemu stolu a posunie mierový proces dopredu,“ uviedlo ministerstvo.
