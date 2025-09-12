< sekcia Zahraničie
OSN podporila dvojštátne riešenie konfliktu v Gaze bez Hamasu
New York 12. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo tzv. newyorskú deklaráciu, ktorá podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu bez účasti militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezolúcia bola prijatá 142 hlasmi za, desiatimi proti - medzi nimi aj Maďarsko, Izrael a jeho spojenec USA - a 12 krajín sa zdržalo hlasovania vrátane Českej republiky. Deklaráciu predložili Francúzsko a Saudská Arábia a Slovensko ju podporilo.
Text s oficiálnym názvom „Newyorská deklarácia o mierovom urovnaní otázky Palestíny a implementácii dvojštátneho riešenia“ uvádza, že „Hamas musí prepustiť všetkých rukojemníkov“ a že VZ OSN odsudzuje „útoky Hamasu na civilistov zo 7. októbra“ 2023.
Vyzýva tiež na podniknutie „spoločných krokov s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy a dosiahnutie spravodlivého, mierového a trvalého urovnania izraelsko-palestínskeho sporu na základe riešenia dvoch štátov“.
Vyhlásenie už predtým schválila aj Liga arabských štátov (LAŠ) a v júli ju podpísalo 17 členských štátov OSN vrátane viacerých arabských krajín. „V kontexte ukončenia vojny v Gaze musí Hamas skončiť svoju vládu v Gaze a odovzdať zbrane Palestínskej samospráve s medzinárodnou účasťou a podporou v súlade s cieľom suverénneho a nezávislého Palestínskeho štátu,“ uvádza sa v deklarácii.
Hlasovanie predchádza summitu OSN, ktorému budú spoločne predsedať Rijád a Paríž 22. septembra v New Yorku a na ktorom francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil oficiálne uznanie existencie Palestínskeho štátu, pripomína AFP.
Česko sa pri piatkovom hlasovaní vo Valnom zhromaždení OSN o rezolúcii k dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu zdržalo. O postoji vopred informovalo české ministerstvo zahraničných vecí. Zdôvodnilo to tým, že hoci ČR dvojštátne riešenie podporuje, deklarácia vznikla bez súčinnosti Izraela, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Deklarácia vzišla z Konferencie o dvojštátnom riešení konfliktu, ktorá sa uskutočnila na pôde OSN v New Yorku na konci júla. Arabské štáty v nej prvýkrát odsúdili útok Hamasu z októbra 2023 a vyzvali ho na zloženie zbraní a stiahnutie sa z Gazy. V dokumente sa podľa českého rezortu zahraničných vecí objavujú aj racionálne návrhy na budúcu správu palestínskych území, napriek tomu ho však nepodporí.
„Česko dlhodobo podporuje mierové riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré povedie k vzniku dvoch štátov - Izraela a Palestíny - žijúcich vedľa seba v mieri, bezpečí a vzájomnom uznaní. Deklarácia ale vznikla bez súčinnosti jednej zo strán, Izraela, čo je dlhodobo požiadavka Česka na akékoľvek životaschopné dvojštátne riešenie,“ vysvetlil rezort.
Jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v regióne sú podľa neho priame rokovania a dohoda medzi oboma stranami konfliktu. „Česko je naďalej pripravené podporiť akékoľvek úsilie, ktoré privedie obe strany späť k rokovaciemu stolu a posunie mierový proces dopredu,“ uviedlo ministerstvo.
