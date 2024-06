OSN: Pokles produkcie ópia v Afganistane zvýšil riziko úmrtia

Viedeň 26. júna (TASR) - Talibanom riadený pokles produkcie ópia v Afganistane by mohol zvýšiť počet obetí predávkovania. Užívatelia drog totiž prechádzajú na syntetické opiáty, ktoré sa v Európe už ukázali ako smrteľne nebezpečné. Uvádza to stredajšia správa OSN, TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Pestovanie maku na produkciu ópia a výrobu heroínu vlani v Afganistane kleslo až o 95 percent, Pričom Taliban po prevzatí moci v roku 2022 zakázal výrobu drog. V Mjanmarsku síce minulý rok vzrástla produkcia ópia o 36 percent, ale celosvetovo klesla o 75 percent, uviedol Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo výročnej správe.



"Dlhodobý nedostatok afganských opiátov by mohol mať viaceré dôsledky v rámci Afganistanu, v tranzitných krajinách či konečných destináciách. Očakáva sa preto pokles čistoty heroínu na trhu," uviedol UNODC.



Na cieľových trhoch vrátane Európy od začiatku roka 2024 zatiaľ nie je nedostatok, no to sa môže zmeniť, dodal UNODC. "Dopyt po liečbe, ktorá využíva opiáty v podobe metadónu, buprenorfínu či morfínu s pomalým uvoľňovaním, môže vzrásť. Pokiaľ nebude dostatok týchto procedúr, užívatelia heroínu môžu prejsť na iné opioidy," informuje správa.



"Takáto zmena môže predstavovať vážne zdravotné riziká a viesť k nárastu predávkovania, najmä ak alternatívy obsahujú vysoko účinné látky, napríklad fentanyl či nitazén, ktoré sa v posledných rokoch objavili v niektorých európskych krajinách," dodal úrad.



Úmrtia po predávkovaní syntetickým opioidom nitazénom už zaznamenali v Írsku, Británii, Estónsku či Lotyšsku, vyhlásila vedúca výskumu UNODC Angela Meová. Užívateľ si zvyčajne kúpi heroín v domnení, že je "čistý", droga však je zmiešaná s lacnejšími a účinnejšími nitazénmi a testy to odhalia až po smrti užívateľa, uviedla Meová.



Podľa správy ponuka kokaínu dosiahla v roku 2022 rekordné hodnoty. Podľa týchto najnovších údajov jeho spotreba v Spojených štátoch klesla, no v Európe sa naopak zvýšila.