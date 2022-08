OSN: Polovici zdravotníckych stredísk sveta chýbajú hygienické služby

Ženeva 30. augusta (TASR) - Polovica zdravotníckych zariadení na svete nemá na oddeleniach, kde pacienti dostávajú starostlivosť, a na toaletách k dispozícii základné hygienické služby, medzi ktoré patria voda, mydlo či dezinfekčné prostriedky s obsahom alkoholu. Znamená to, že takmer štyrom miliardám ľudí hrozí zvýšené riziko infekcie. V utorok to v spoločnej správe oznámili Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Detský fond OSN (UNICEF), informuje agentúra AFP.



V správe Spoločného monitorovacieho programu ustanovizní WHO a UNICEF pre zásobovanie vodou a hygienické opatrenia, založenej na dátach zo 40 krajín, sa uvádza, že 688 miliónov ľudí dostáva zdravotnú starostlivosť na klinikách, ktorým absolútne chýbajú hygienické služby. Len 51 percent zdravotníckych stredísk splnilo kritériá dodržiavania základných hygienických pravidiel.



Iba 34 percent centier poskytovania zdravotnej starostlivosti v subsaharskej Afrike má na toaletách mydlo a vodu, konštatuje uvedená správa. V najmenej rozvinutých krajinách má prístup k štandardným vodným zdrojom v mieste pôsobenia iba 53 percent zariadení.



Šéfka oddelenia WHO pre verejné zdravie a životné prostredie Maria Neirová zdôraznila, že zlepšenie hygienického stavu nemocníc a kliník je kľúčové, čo sa týka prevencie a pripravenosti na pandémie.



"Hygienu v zdravotníckych zariadeniach nie je možné zabezpečiť bez zvýšenia investícií do základných opatrení, ktoré zahŕňajú nezávadnú vodu, čisté toalety a bezpečné zaobchádzanie so zdravotníckym odpadom," uviedla Neirová.



Kelly Ann Naylorová z UNICEF-u upozornila, že nemocnice a kliniky bez nezávadnej vody a základnej hygieny sú "potenciálnou smrteľnou pascou pre tehotné ženy, novorodencov a deti". Dodala, že každoročne zomrie na sepsu okolo 670.000 novorodencov, čo je šokujúce vzhľadom na to, že ich úmrtiam je možné zabrániť.