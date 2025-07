OSN: Pomoc, ktorá sa do Pásma Gazy dostáva, nie je dostačujúca

Tel Aviv 25. júla (TASR) - Humanitárna pomoc, ktorú sa v priebehu posledných dvoch mesiacov podarilo dopraviť do Pásma Gazy a distribuovať medzi približne dva milióny tamojších obyvateľov, nie je dostačujúca. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Farhan Haq, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



OSN potvrdila, že jej tímom sa podarilo v stredu na dvoch hraničných priechodoch zozbierať najmä múku a dopraviť ju ďalej do Pásma Gazy. Haq však varoval, že toto množstvo nie je dostačujúce.



Partnerské organizácie OSN aj Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) podľa hovorcu oznámili, že „pomoc, ktorú sa im podarilo do Gazy dopraviť za posledné dva mesiace, ani zďaleka nepostačuje na prežitie ľudí“.



Dodal, že Izrael musí umožniť ďalšie dodávky a zároveň poprel jeho tvrdenia, že OSN odmieta distribuovať pomoc. „Nesnažíme sa zabrániť tomu, aby všetci títo ľudia, vrátane našich vlastných ľudí, dostali potraviny. Bránia im v tom rôzne prekážky vrátane tých, ktoré kladú izraelské orgány,“ uviedol Haq.



Hovorca Antónia Guterresa ďalej dodal, že proces, ktorým izraelská armáda umožňuje prerozdeľovanie a nakladanie tovaru, je ťažkopádny a so značnými oneskoreniami.



Podľa humanitárnych organizácií je táto palestínska enkláva na pokraji hladomoru. Každý deň bez dostatočných dodávok potravín situáciu ešte zhoršuje, pokračoval Haq. „Hovoríme to už niekoľko mesiacov a teraz sme sa dostali do bodu, keď ľudia v skutočnosti umierajú,“ vyhlásil.