OSN: Pomoc potrebuje rekordných 12,3 milióna sýrskych detí

Damask 8. mája (TASR) - Pomoc potrebuje čoraz viac sýrskych detí, no finančných prostriedkov na ich podporu je stále menej a menej, varovala v nedeľu Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Sýrske deti trpeli pridlho, a toto utrpenie by nemalo pokračovať," uviedol vo vyhlásení Detský fond OSN (UNICEF). Dodal, že pomoc potrebuje rekordných 12,3 milióna sýrskych detí – 6,5 milióna priamo v Sýrii a 5,8 milióna v okolitých krajinách, do ktorých utiekli pred vojnou.



Počas konfliktu v Sýrii, ktorý sa začal v roku 2011 protivládnymi demonštráciami, no neskôr sa doň zapojili aj svetové mocnosti a džihádistické organizácie, zahynulo odhadom až pol milióna ľudí, pričom ďalšie milióny museli v dôsledku vojny opustiť svoje domovy.



"Potreby detí v Sýrii a susedných krajinách stále rastú," uviedla regionálna riaditeľka UNICEF-u pre Blízky východ Adele Khodrová. Dodala, že mnoho rodín má problémy zo svojich príjmov vyžiť. Ceny základných potravín totiž prudko rastú, čiastočne ako dôsledok vojny na Ukrajine.



UNICEF zároveň informoval, že na pomoc deťom nemá dostatok finančných prostriedkov. Podľa Khodrovej sa organizácii tento rok podarilo získať menej ako polovičnú sumu v porovnaní s tým, koľko peňazí by reálne potrebovali.



Organizácia požiadala o 20 miliónov dolárov na "cezhraničné operácie" na severozápade Sýrie, ktoré predstavujú podľa UNICEF-u "jediné záchranné lano pre takmer milión detí".