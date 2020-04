OSN poslala do Venezuely 90 ton zdravotníckeho materiálu

Caracas 9. apríla (TASR) - Vo Venezuele pristálo v stredu lietadlo Organizácie Spojených národov s 90 tonami zdravotníckeho materiálu, ktorý by mal pomôcť tejto krízou zmietanej krajine v boji s koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Balík pomoci zahŕňa 28.000 ochranných pomôcok pre zdravotnícky personál, kyslíkové koncentrátory, detské postele, produkty na kontrolu kvality vody a hygienické súpravy, uviedla OSN.



"Je to prvý balík pomoci OSN Venezuele v boji s pandémiou koronavírusu," povedal koordinátor OSN pre Venezuelu Peter Grohmann.



Venezuela trpí dlhodobou hospodárskou krízou, ktorá viedla k nedostatku potravín a základných zdravotníckych pomôcok. Z krajiny v jej dôsledku utieklo už päť miliónov ľudí.



Pomoc OSN by mala smerovať deťom, ženám a ohrozeným rodinám v 14 nemocniciach a 50 klinikách, ktoré vybrala OSN.



Socialistický prezident Nicolás Maduro zaviedol v dôsledku pandémie celoštátnu karanténu. Zatvorené sú školy, univerzity aj hranice.



OSN a Červený kríž takisto poslali 16 ton zdravotníckeho materiálu do ďalších 20 krajín Latinskej Ameriky a Karibiku. V dodávkach plánujú pokračovať.



"Po Venezuele má prioritu Ekvádor a Kolumbia," uviedol Walter Cotte, regionálny šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.



Cotte dodal, že jeho organizácia je takisto znepokojená situáciou v Dominikánskej republike a na Haiti.



Venezuela dosiaľ potvrdila 167 prípadov nákazy koronavírusu a deväť úmrtí.