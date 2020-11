OSN pošle 100 miliónov dolárov na boj proti hladomoru

Nairobi 18. novembra (TASR) - Humanitárny úrad Organizácie Spojených národov (OSN) v stredu vyčlenil 100 miliónov dolárov (približne 85 miliónov eur) pre sedem krajín Afriky a Blízkeho východu, ktoré ohrozuje hladomor v dôsledku ozbrojených konfliktov a pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.



Celkovo 80 miliónov dolárov pôjde pre Afganistan, Burkinu Faso, Kongo, Nigériu, Južný Sudán a Jemen. Zvyšných 20 miliónov dolárov poputuje do Etiópie, kde tento mesiac vypukli boje medzi federálnymi jednotkami a povstalcami zo severoetiópskeho štátu Tigraj.



"Ak okamžite nezasiahneme, hlad by v najbližších mesiacoch mohol postihnúť aj časť územia Burkiny Faso, severovýchodnú Nigériu, Južný Sudán a Jemen. Od roku 2017 by to bolo po prvý raz, čo by niektoré časti Južného Sudánu zasiahol hladomor," uviedla OSN.



Bolo by "nemravné" pripustiť, aby sa v niektorých krajinách opäť bežne vyskytoval hladomor, keďže "vo svete je dostatok jedla pre všetkých," uviedol vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock.



Podľa OSN má vyčlenená suma poslúžiť tým najzraniteľnejším, a to najmä ženám, dievčatám a zdravotne postihnutým.