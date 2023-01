OSN: Posledných osem rokov bolo najteplejších v histórii

Ženeva 12. januára (TASR) - Posledných osem rokov bolo najteplejších od začiatku meraní vôbec, a to i napriek ochladzujúcemu vplyvu atmosférického javu La Niňa. Vo štvrtok to vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) svet vlani čelil sérii čoraz častejších a smrteľnejších bezprecedentných prírodných katastrof, ktoré spôsobila klimatická zmena. Aj priemerná teplota sa v roku 2022 v porovnaní s predindustriálnymi hodnotami zvýšila o 1,5 stupňa Celzia.



"Posledných osem rokov bolo najteplejších v histórii a spôsobili to najmä zvyšujúce sa hodnoty skleníkových plynov v atmosfére a nahromadené teplo," uviedla WMO. Najteplejším rokom vôbec bol podľa nej rok 2016, na druhej a tretej priečke sa umiestnili roky 2019 a 2020.



Vlaňajšok bol tiež ôsmym rokom v poradí, keď bola priemerná teplota na Zemi o aspoň jeden stupeň vyššia než predindustriálne hodnoty v období rokov 1850 – 1900.



Agentúra AFP dodáva, že podľa Parížskej dohody, ktorú v roku 2015 podpísali takmer všetky štáty sveta, predstavuje plán na obmedzenie globálneho otepľovania výrazne pod úroveň 2 °C respektíve na úroveň 1,5 °C. WMO však upozorňuje, že "pravdepodobnosť dočasného porušenia limitu 1,5 stupňa sa s postupom času zvyšuje".



AFP dodáva, že WMO svoje najnovšie zistenia získala analýzou údajov zo šiestich hlavných medzinárodných databáz vrátane Služby Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) či amerického Národného úradu pre oceány a atmosféru (NOAA).