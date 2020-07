OSN potrebuje 10,3 mld. USD na pomoc krajinám zasiahnutých pandémiou

New York 17. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyzvala v piatok svetové spoločenstvo, aby zvýšilo sumu na financovanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, ktorá má pomôcť zvládnuť následky koronavírusovej pandémie, na 10,3 miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa hovorcu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jensa Laerkeho sa počet ľudí, ktorí v dôsledku koronavírusovej pandémie a následných opatrení potrebujú humanitárnu pomoc, viac ako zdvojnásobil.



Na začiatku tohto roka humanitárne organizácie podľa Laerkeho poskytovali pomoc približne 110 miliónom ľudí. Teraz ju však potrebuje 250 miliónov ľudí v 63 krajinách.



OSN v koncom marca pôvodne požiadala o finančnú pomoc v boji s nákazou vo výške dvoch miliárd dolárov. V máji ju zvýšila na 6,7 miliardy dolárov. OSN vtedy varovala, že pandémia by mohla spôsobiť hladomor na mnohých miestach a že najhoršie následky krízy sa prejavia v najchudobnejších krajinách sveta.



Z požadovanej sumy OSN doteraz dostala 1,7 miliardy dolárov. Podľa Laerkeho tieto prostriedky pokrývajú základnú zdravotnú starostlivosť, ale veľká časť je určená pre zabezpečenie dodávok jedla, vody, hygienických potrieb či strechy nad hlavou.



"Sme svedkami veľkého nárastu počtu hladujúcich ľudí, ktorých počet môže do konca roka dosiahnuť 270 miliónov," dodal Laerke.