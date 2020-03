KORONAVÍRUS: OSN potrebuje 2 mld. dolárov pre chudobnejšie krajiny

New York/Ženeva 25. marca (TASR) - Chudobnejšie krajiny potrebujú na boj s pandémiou nového koronavírusu medzinárodnú humanitárnu pomoc vo výške dve miliardy dolárov. V stredu to vyhlásil šéf OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci Mark Lowcock, keď OSN spúšťala veľkú darcovskú výzvu.



Hoci aj rozvinuté krajiny podnikajú finančne nákladné opatrenia na ochranu svojich vlastných ekonomík pred pandémiou, budú mať prospech aj z toho, keď pomôžu menej rozvinutým krajinám. Lowcock to povedal pre agentúru DPA v New Yorku, sídle OSN, kde predstavili humanitárny plán.



Nový koronavírus bude naďalej predstavovať hrozbu pre celý svet, ak sa proti nemu nebude bojovať všade, varoval Lowcock.



"Nikto nie je v bezpečí, kým nie je v bezpečí každý," dodal.



Takisto upozornil, že vírus môže destabilizovať krajiny, a to môže následne zvýšiť migráciu.



"Je tu riziko, že vplyvy vírusovej pandémie vrhnú do chaosu celé regióny," konštatoval Lowcock.