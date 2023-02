OSN potrebuje 5,6 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc Ukrajine

Ženeva 15. februára (TASR) — Organizácia Spojených národov potrebuje 5,6 miliardy dolárov, aby mohla v roku 2023 poskytovať humanitárnu pomoc na Ukrajine a miliónom ľudí, ktorí z nej utiekli v dôsledku ruskej vojenskej agresie. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



OSN odhaduje, že po takmer roku od ruskej invázie potrebuje humanitárnu pomoc približne 21,8 milióna z vyše 40 miliónov Ukrajincov.



"Táto vojna stále každodenne spôsobuje smrť, deštrukciu a vysídľovanie obyvateľstva, a to v obrovskom rozsahu... Utrpenie ukrajinského ľudu ani zďaleka nekončí — naďalej potrebuje medzinárodnú podporu," uviedol v stredajšom vyhlásení Martin Griffiths, Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti.



Podľa Griffithsa je aktuálna potreba humanitárnej pomoci na Ukrajine tak rozsiahla, že OSN nedokáže vyhovieť všetkým, ktorí o to žiadajú. Medzinárodných darcov vyzvala na poskytnutie 5,6 miliardy dolárov, aby mohla v priebehu tohto roka doručiť pomoc 15,3 miliónu najviac ohrozených obyvateľov Ukrajiny.



Griffiths v tejto súvislosti zdôraznil najmä potrebu dodávok pomoci pre mestá a obce ležiace v blízkosti frontových línií.



Požadovaná suma zahŕňa aj približne 1,7 miliardy dolárov, ktoré OSN potrebuje, aby pomohla viac než štyrom miliónom Ukrajincov, ktorí pred vojnou utiekli do krajín východnej a strednej Európy.



Väčšinu z týchto prostriedkov by dostalo Poľsko, kde našlo útočisko vyše 1,5 milióna ukrajinských utečencov, a tiež Moldavsko, ktoré je hlavnou tranzitnou krajinou pre Ukrajincov mieriacich do ďalších európskych štátov.



Podľa odhadov OSN až 86 percent z celkového počtu ukrajinských utečencov predstavujú ženy a deti, píše AFP.