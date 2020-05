OSN potrebuje pre chudobné krajiny počas pandémie 6,7 miliardy dolárov

New York 7. mája (TASR) – Organizácia Spojených národov dnes varovala, že pandémia nového druhu koronavírusu by mohla spôsobiť "množstvo hladomorov". Z tohto dôvodu vyzvala na zvýšenie medzinárodnej humanitárnej pomoci, ktorú potrebujú zraniteľnejšie krajiny sveta na boj s pandémiou, z dvoch miliárd dolárov na 6,7 miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra AP.



Vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a koordinátor núdzovej pomoci OSN Mark Lowcock uviedol, že najhoršie následky krízy sa prejavia v najchudobnejších krajinách sveta.



"Pokiaľ nebudeme konať teraz, mali by sme sa pripraviť na výrazný nárast konfliktov, hladu a chudoby," povedal, pričom varoval, že svet čelí hrozbe množstva hladomorov.



V mnohých najzraniteľnejších krajinách sveta sa vrchol pandémie neočakáva počas ďalších troch až šiestich mesiacov. Podľa Lowcocka však už teraz existujú informácie o poklese príjmov a zániku pracovných miest, poklese dodávok potravín a prudko stúpajúcich cenách.



OSN v marci pôvodne požiadala o finančnú pomoc v boji s nákazou vo výške dvoch miliárd dolárov, z nich zhruba miliardu dolárov už organizácia dostala.