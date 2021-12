OSN potvrdila platnosť teplotného rekordu v Arktíde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ľudia kráčajú okolo merača teploty vzduchu, ktorý ukazuje 56 stupňov Celzia v Národnom parku Údolie smrti v americkom štáte Kalifornia v nedeľu 11. júla 2021. Foto: TASR/AP

Ženeva 14. decembra (TASR) - OSN v utorok oficiálne uznala teplotu 38 stupňov Celzia, nameranú vlani na Sibíri, za nový teplotný rekord pre Arktídu. Je to podľa nejupozorňujúce na zmenu klímy, napísala v utorok tlačová agentúra AFP.Túto horúčavu zažili 20. júna 2020 v ruskom meste Verchojansk a je to najvyššia teplota, aká bola kedy zaznamenaná za polárnym kruhom, uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO).Je to prvýkrát, čo WMO dodala rekordne vysokú teplotu v Arktíde do svojho archívu správ o extrémnom počasí. Stalo sa tak v období, keď na celej zemeguli hlásia bezprecedentnú vlnu rekordného nárastu teplôt, píše agentúra OSN.uviedol v oznámení šéf WMO Petteri Taalas.Verchojansk sa nachádza približne 115 kilometrov severne od polárneho kruhu a teploty tam merajú od roku 1885.Táto teplota, ktorá sa podľa WMO, bola nameraná na meteorologickej stanici počas výnimočne dlhej vlny horúčav.Priemerné teploty po celej arktickej Sibíri dosahovali väčšinu vlaňajšieho leta desať stupňov nad normál, uviedla WMO. Dodala, že toto vyvolalo požiare a masívne ubúdanie morského ľadu.Táto vlna horúčav zohrala aj výraznú úlohu v tom, že rok 2020 bol označený za jeden z troch najhorúcejších zaznamenaných rokov globálne.Vlani bol zaznamenaný aj nový teplotný rekord 18,3 stupňa Celzia pre svetadiel Antarktídy, uviedol Taalas.WMO sa stále snaží overiť teplotu 54,4 stupňa Celzia hlásenú v rokoch 2020 a 2021 na najhorúcejšom mieste na svete, v Údolí smrti v Kalifornii.Odborníci WMO tiež pracujú na potvrdení nového európskeho teplotného rekordu 48,8 stupňa Celzia, hláseného na talianskom ostrove Sicília toto leto.Archív WMO, upozornil Taalas.Hoci sa otepľujú všetky časti planéty, niektoré oblasti sa zahrievajú rýchlejšie než ostatné – a tempo tejto zmeny v Arktíde predstavuje viac než dvojnásobok celosvetového priemeru.