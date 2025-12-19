< sekcia Zahraničie
OSN potvrdilo, že šéfom UNHCR bude iracký exprezident Barham Sálih
Exprezidenta Iraku VZ OSN zvolilo prostredníctvom všeobecného súhlasu.
Autor TASR
New York 18. decembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) vo štvrtok potvrdilo, že novým šéfom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bude od budúceho roka iracký exprezident Barham Sálih. Jeho nomináciu na túto pozíciu oznámili ešte minulý týždeň generálny tajomník OSN. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Exprezidenta Iraku VZ OSN zvolilo prostredníctvom všeobecného súhlasu. Vo funkcii nahradí Taliana Filippa Grandiho, ktorý organizáciu viedol od roku 2016. Päťročné funkčné obdobie nového vysokého komisára začne plynúť 1. januára 2026.
Sálih, ktorý pochádza z Irackého Kurdistanu, bol prezidentom krajiny v rokoch 2018 až 2022. Do funkcie nastúpi v čase, keď počet vysídlených ľudí po celom svete dosahuje rekordné čísla a financovanie tohto úradu prudko klesá. Kľúčoví darcovia, ako napríklad Spojené štáty totiž obmedzili svoje príspevky a iní presunuli prostriedky na obranu.
Nový vysoký komisár sa počas kandidatúry zaviazal, že zabezpečí, aby utečenci neuviazli v tzv. cykloch závislostí a mali prístup k vzdelaniu a práci. „Skutočne verím v poslanie UNHCR - pretože som ho prežil,“ povedal Sálih, ktorý v mladosti ušiel do Británie pred prenasledovaním zo strany režimu Saddáma Husajna. „Mojou víziou je UNHCR, ktorý stavia utečencov do centra pozornosti a uznáva, že humanitárna pomoc má byť dočasná,“ vyhlásil.
