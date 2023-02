OSN poukázala na nedostatočnú pomoc pre oblasti Sýrie po zemetrasení

Kahramanmaraš 12. februára (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v nedeľu priznal, že OSN od pondelkového ničivého zemetrasenia nedokázala poskytnúť pomoc ľuďom v zemetrasením postihnutých oblastiach Sýrie, ktoré ovládajú povstalci. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Konvoj OSN so zásielkou pomoci vypravený zo susedného Turecka síce do Sýrie dorazil, avšak milióny ľudí, ktorých domy boli zničené, potrebujú podľa Griffiths oveľa väčšiu pomoc.



"Sklamali sme ľudí na severozápade Sýrie. Právom sa cítia opustení. Čakajú na medzinárodnú pomoc, ktorá neprišla," uviedol Griffiths na sociálnej sieti Twitteri. "Mojou povinnosťou a našou povinnosťou je napraviť toto zlyhanie čo najrýchlejšie," dodal počas návštevy prihraničnej oblasti.



Do povstalcami ovládaných oblastí na severozápade Sýrie zničených zemetrasením dorazil konvoj desiatich nákladných áut so zásobami cez hraničný priechod Báb al-Hawá. Podľa AFP prevážal predmety potrebné na stavbu prístreškov vrátane plastových fólií, lán, skrutiek a klincov, ako aj prikrývky či matrace.



Pomoc do Sýrie, kde roky trvajúca občianska vojna zničila systém zdravotnej starostlivosti, prichádza pomaly a niektoré časti krajiny sú naďalej pod kontrolou vzbúrencov bojujúcich proti vláde prezidenta Bašára Asada, na ktorú sa vzťahujú západné sankcie.



Asad sa v nedeľu poďakoval Spojeným arabským emirátom za poskytnutie humanitárnej pomoci, ako aj za prísľub pomoci vo výške desiatok miliónov dolárov.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť v okolí turecko-sýrskych hraníc v pondelok nadránom. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 33.000 obetí.