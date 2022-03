OSN poukázala na potláčanie opozície v Bielorusku

Na archívnej snímke z 8. marca 2022 bieloruskí dobrovoľníci počas vojenského výcviku v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Ženeva 9. marca (TASR) - Bielorusko potláča opozíciu a bráni obetiam zneužitia práva domáhať sa spravodlivosti. V stredu to uviedla vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, poukazujúc napáchateľov v tejto východoeurópskej krajine. Informovala o tom agentúra AFP.Bacheletová podľa novej správy o situácii v tomto autoritárskom štáte zistila, že vláda naďalej masívne zasahuje proti oponentom či médiám, pričom voči páchateľom tohto právneho zneužívania nie je vyvodzovaná žiadna zodpovednosť.Táto správa, uviedla Bacheletová vo vyhlásení.povedala.Správa sa vzťahuje na obdobie od predvolebného obdobia a konania sporných volieb v auguste 2020 – v ktorých prezident Alexandr Lukašenko zostal pri moci už šieste funkčné obdobie –, až po koniec roka 2021.V súvislosti s násilným potlačením hromadných protestov, ktoré vypukli po voľbách v roku 2020, došlo k použitiupričom od mája 2020 do mája 2021 bolo zadržaných najmenej 37.000 ľudí, uvádza správa.Do konca roka 2021 bolo vo väzení 969 ľudí za obvinenia, ktoré Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) považuje za. Niekoľko osôb bolo odsúdených na desať rokov väzenia alebo dlhšie tresty.Správa OSN sa nedotýka úlohy Minska pri podpore prebiehajúcej rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, ani vplyvu, ktorý by tieto okolnosti mohli mať na práva v Bielorusku, píše AFP.OHCHR však vo svojom stredajšom vyhlásení uviedol, že počet ľudí zadržaných na základe obvinení, ktoré sú považované za politicky motivované, sa do 4. marca zvýšil na 1084.Okrem hromadného zadržiavania správa tiež ukazuje, že v Bielorusku sa úrady naďalej zameriavali na organizácie občianskej spoločnosti, ľudskoprávne skupiny a nezávislé médiá.Do vlaňajšieho októbra bolo zatvorených 270 mimovládnych organizácií a do konca roka 2021 bolo zadržaných 32 novinárov a 13 médií bolo označených zaNavyše právni zástupcovia, ktorí obhajujú odporcov režimu a hovoria o porušovaní práv, boli zadržaní, zastrašovaní, čelili disciplinárnym sankciám alebo dostali zákaz vykonávať svoju činnosť. Do novembra prišlo o licenciu 36 právnikov.Správa OSN zistila, že Bielorusko nielenže údajné zneužívanie práva nevyšetrilo, ale dokonca uplatňuje