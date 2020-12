OSN hovorí o zhoršenej situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku

Ženeva 4. decembra (TASR) - Situácia v oblasti dodržiavania ľudských práv v Bielorusku sa aj naďalej zhoršuje, uviedla v piatok vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová. Zároveň poukázala na hromadné zatýkanie osôb vrátane novinárov a početné obvinenia z mučenia. Informovala o tom agentúra AFP.



"S ľútosťou oznamujem, že od mimoriadneho septembrového zasadnutia Rady (OSN pre ľudské práva) o Bielorusku nedošlo v krajine k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. Naopak, v posledných týždňoch dochádza k jej zhoršeniu, najmä pokiaľ ide o právo na pokojné zhromažďovanie," informovala Bacheletová zmienený orgán OSN so sídlom v Ženeve. Podľa nej sú aj naďalej každý týždeň demonštranti zatýkaní.



Bacheletová takisto upozornila na správy, že od bieloruských volieb na začiatku augusta bolo zadržaných viac ako 27.000 ľudí vrátane novinárov, pričom 1000 osôb údajne zatkli 8. novembra a 700 o týždeň neskôr, 15. novembra.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva odsúdila "početné a dôveryhodné správy o osobách zbitých príslušníkmi bezpečnostných síl počas prepravy na policajné stanice alebo do zadržiavacich centier a po nej", pričom varovala, že takéto incidenty môžu viesť k mučeniu.



Bacheletovú zvlášť znepokojili aj "početné obvinenia z mučenia a iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania vo väzbe". V tejto súvislosti poukázala na približne 2000 sťažností, ktoré boli údajne podané do konca októbra.



Väčšina diplomatov, ktorí sa zúčastnili na hybridnom rokovaní Rady OSN pre ľudské práva, zopakovala Bacheletovej obavy a odsúdila policajné násilie a zásah proti demonštrantom. Na obranu Bieloruska sa postavili diplomati niekoľkých krajín vrátane Ruska, Iránu, Kuby a Venezuely.



Od dňa volieb, 9. augusta, v Bielorusku pokračujú protesty proti ich oficiálnym výsledkom. Demonštranti ich neuznávajú a považujú ich za sfalšované. Podobný postoj zaujala aj EÚ, ktorá Lukašenka neuznáva ako legitímneho prezidenta. V súvislosti so zmanipulovanými voľbami a brutalitou voči demonštrantom i opozícii uvalili EÚ aj USA na predstaviteľov bieloruského režimu sankcie.