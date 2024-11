OSN: Použitie novej ruskej rakety stredného doletu je znepokojivé

New York/Washington 21. novembra (TASR) - Použitie novej rakety stredného doletu na zasiahnutie Ukrajiny je podľa Organizácie Spojených národov (OSN) znepokojujúcim vývojom. Podľa predstaviteľa USA sa Rusko použitím rakety snaží Ukrajinu zastrašiť, ale nejde o zvrat v konflikte. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



"Toto je ďalší znepokojujúci vývoj (konfliktu). Všetko sa to uberá zlým smerom," uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric a vyzval všetky strany na deeskaláciu konfliktu.



Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa štvrtkový test novej rakety nebude znamenať významný zvrat v konflikte. Rusko podľa neho pravdepodobne disponuje iba niekoľkými novými experimentálnymi raketami tohto typu.



Washington údajne Ukrajinu a blízkych spojencov informoval o možnosti, že Rusko túto raketu v najbližších dňoch použije, a Kyjevu tým pomohol pripraviť sa. Predstaviteľ tiež ozrejmil, že Moskva Washington o raketovom útoku dopredu informovala cez komunikačné kanály slúžiace na odvrátenie rizika jadrového útoku.



Putin vo štvrtok večer v prejave v štátnej televízii uviedol, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu. "Naši inžinieri ju pomenovali Orešnik (Lieska)," povedal. Dodal, že išlo o test v bojových podmienkach, pri ktorom zasiahli ukrajinské vojenské zariadenie. Ukrajina vo štvrtok potvrdila, že Rusko zasiahlo východoukrajinské mesto Dnipro medzikontinentálnou balistickou raketou.



Ruský prezident uviedol, že protivzdušná obrana nedokáže zachytiť raketu Orešnik, ktorá letí rýchlosťou Mach 10 (2,5 až tri km za sekundu). "Moderné systémy protivzdušnej obrany nedokážu zachytiť takéto rakety. Je to nemožné," deklaroval. Test Orešnika v bojových podmienkach označil za "reakciu na agresívne kroky krajín NATO voči Rusku."